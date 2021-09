"Il ne faut pas se construire dans la haine" : vingt ans après le 11 septembre, des orphelins témoignent

Caroline Tumulty et Brad Walz ont perdu un parent dans les attentats du 11 septembre 2001, le plus meurtrier que l’Amérique ait connu sur son sol. © Tous droits réservés

Pompier pour la ville de New York, Jeff Walz fait partie des premiers secouristes à intervenir lorsqu’un avion puis un second, percutent les tours du World Trade Center. Des héros qui monteront dans les tours en feu pour ne jamais en descendre.

"C’était dur de voir tous mes amis grandir avec un papa parce qu’à la maison on était qu’à deux. J’ai eu des problèmes émotionnels en grandissant. Je ne savais pas pourquoi c’était arrivé, je ne comprenais pas ce qui s’était exactement passé. Mais, j’ai décidé que je ne voulais pas me construire dans la haine.”, affirme le jeune homme.

Il faut alors trouver les mots justes quand la tristesse vous laisse sans voix. "J’ai dit à Brad qu’il avait eu un accident. Et, tout le monde dit à ses enfants dans ce genre de moment que les parents sont au paradis avec des anges. Et, qu’il restera toujours dans son cœur. Est-ce qu’il a compris ? Je ne sais pas.", confie-t-elle dans un souffle.

"Je travaillais dans le centre-ville. Le deuxième avion est passé à côté de mon building. On était tous dans la salle de conférences en train de regarder… Je l’ai su. Je l’ai senti en mon for intérieur. Je le savais qu’il ne reviendrait pas", se remémore-t-elle.

"Je me souviens de ce jour. Je me souviens de chaque seconde de ce jour.", explique Roni, la maman de Brad. Assise sur un grand fauteuil en cuir noir, un album photo et un chien sur les genoux, elle entame un voyage dans le temps.

Le sentiment d’être différent, Caroline Tumulty le partage aussi. Cette étudiante de l’Université du Maryland vient de fêter ses 20 ans. "Cela veut dire que je suis en vie depuis 20 ans sans mon père.", résume-t-elle les yeux fixés sur l’horizon.

Cette jeune fille à l’air volontaire n’a que 4 mois quand le deuxième avion frappe le 84e étage de la tour sud du World Trade Center. C’est à cet étage que travaille son père, banquier chez Eurobrokers.

A lire aussi : Attentat du 11 septembre à New York : deux victimes de plus identifiées grâce à une nouvelle technologie de séquençage de l’ADN

Si elle n’a aucun souvenir de ce jour noir, le récit que lui a rapporté sa mère est gravé dans sa mémoire.

"Quand le premier avion est entré dans la tour, mon père l’a appelé pour lui dire que tout allait bien et qu’il la tiendrait au courant. Quelques minutes plus tard, elle était prête à emmener ma grande sœur à l’école quand elle a entendu la présentatrice à la télévision crier : 'Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c’est un autre avion. Il vient juste de frapper la deuxième tour'. Elle s’est retournée et l’a vu à la télévision, en direct. Et, elle ne savait pas quoi faire…", explique-t-elle la voix tremblante.

Je veux aider les enfants qui vivent des traumatismes

Une émotion, qui submerge, qui guide aussi les pas de Caroline. Dans sa chambre universitaire, son père n’est jamais bien loin. "Ça, c’est mon lit. Ça, c’est un ours fabriqué avec la veste de chasse de mon père. Il y a ses initiales dessus. Et, je garde son portrait sur cette étagère.", décrit-elle.

Un portrait d’un homme de 35 ans qu’elle n’a jamais connu mais dont le destin a influencé son choix d’étude :

"J’ai choisi les sciences humaines parce qu’un jour j’aimerais pouvoir aider des enfants qui viennent de familles qui ont vécu des traumatismes parce que je voudrais aider des enfants qui étaient comme moi quand j’étais petite. Je veux être là pour eux.", confie Caroline.

Un choix de vie, un regard porté sur le monde, façonné par la grande histoire qui a fait de ces jeunes, des victimes collatérales à la recherche d’un avenir meilleur.