"Il manquait de moyens de protection" : la femme d’un médecin français décédé du coronavirus porte plainte

Elle s’appelle Claire Loupiac. Son mari, Eric, était médecin urgentiste à Lons-le-Saunier (Jura, est de la France). Il est mort le 23 avril dernier après avoir été infecté au coronavirus.

Pour Claire Loupiac, la douleur d’avoir perdu son compagnon s’ajoute à la colère face au manque de moyens des services de santé français. "Ce qui s’est passé est injuste", déclare-t-elle au micro de nos confrères d’Europe 1.

Selon elle, le médecin âgé de soixante ans "savait que l’hôpital n’était pas prêt. Il manquait de moyens de protection et de tests de détection". Le couple avait d’ailleurs pris ses précautions en se confinant dès la fin février.

Mais Eric Loupiac est de service à l’hôpital les 7 et 14 mars. Deux jours après ce dernier service où "il savait qu’il courait un risque", les symptômes du Covid-19 apparaissent. Le 23 avril, il décède à Marseille, où il avait été transféré.

Protections en suffisance ?

L’épidémie en est à ses débuts. La première vague s’apprête à déferler… et les masques manquent. C’est ce que dénonce Claire Loupiac qui affirme que les malades asymptomatiques se trouvaient "dans la salle d’attente, se mélangeant avec tout le monde".

Du côté de l’hôpital concerné, on répond que le personnel avait toutes les protections nécessaires à disposition. Le directeur du centre hospitalier de Lons-le-Saunier déclare ainsi à France Info que, "la mobilisation dès février des équipes achats et logistique a permis de fournir du matériel (masques, surblouses, gants, charlottes, gel hydroalcoolique) sans discontinuer à l’ensemble des services notamment au service des urgences, et ce jusqu’à ce jour. Le port du masque chirurgical pour les professionnels et les patients a été instauré dès fin février".

Faux, répond l’épouse du médecin qui déclare à Europe 1 : "S’il avait eu les bons masques, il les aurait mis".

"Mise en danger de la vie d’autrui"

Europe 1 écrit sur son site internet qu'"une plainte contre la direction de l’hôpital pour négligence et mise en danger de la vie d’autrui devrait être déposée".

Claire Loupiac compte par ailleurs porter plainte contre Agnès Buzyn et Olivier Véran, les deux ministres de la Santé qui ont eu le dossier entre les mains ces derniers mois.

Le site internet de France Bleu précise que "cette plainte vise aussi l’Agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et le directeur de l’hôpital de Lons-Le-Saunier où son mari travaillait depuis des années".