"Il faut faire un choix: soit on continue en Iran, soit on continue aux Etats Unis"

Donald Trump l'avait annoncé depuis son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien: c'est ce mardi que les sanctions américaines envers Téhéran ont été réactivées. Elles menacent d'importantes amendes les entreprises qui investissent dans plusieurs domaines listés par les autorités américaines.

Parmi ces interdictions, les investissements bancaires sont proscrits, et toute entreprise qui commercerait avec l'Iran risquerait de voir ses intérêts aux Etats Unis mis en péril...

Une tuile pour l'économie iranienne: comme dans d'autres pays, beaucoup d'entreprises belges ont décidé de se retirer du marché iranien.

Elles sont plusieurs centaines, grandes entreprises ou PME, à avoir profité de l'ouverture de ce marché en 2016. A l'époque, l'accord sur le nucléaire venait d'être signé, et les sanctions économiques américaines avaient été levées.

Les exportations belges vers l'Iran avaient augmenté de 20% en un an, et sur les deux années 2016 et 2017, elles se montaient à 550 millions d'euros.

Ce sont des missions économiques organisées par les trois Régions du pays qui avaient boosté ces échanges, et une série d'entrepreneurs en ont profité pour prospecter en Iran.

Parmi eux, Laurent Buzon, il est patron d'une PME à Herstal, qui fabrique des plots pour les revêtements de sol.

Comment avez-vous découvert le marché iranien?

Laurent Buzon: il y a deux ans, avec l’Awex (l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements, ndlr), nous avons pu voyager en Iran et y tisser des contacts. On a pu rencontrer des architectes, et cela nous a permis d'avoir deux beaux projets: l'un à Téhéran et l'autre dans la ville de Machhad.

C'étaient deux projets de shopping centers, des salles de cinémas avec tous les espaces extérieurs, les aménagements. Nous avons pu vendre nos plots pour qu’ils puissent être installés par l’entrepreneur local de ces deux chantiers.

A combien s’élevaient ces contrats ?

L. B. : Ce ne sont pas vraiment de gros chantiers, ce sont des quantités de 15 à 20 000 plots pour Machhad Mall, et une centaine de milliers de plots pour le shopping center à Téhéran. C'est plus ou moins 0,2 ou 0,3 du chiffre d’affaires de Buzon, ce ne sont pas de gros projets. Mais c’était une entrée dans un marché qui pouvait être potentiellement acceptable, s’il y avait eu les ouvertures nécessaires.

Et ces ouvertures n'existent pus selon vous...

L. B. :Maintenant, il y a les sanctions. Mon entreprise est présente aux Etats-Unis depuis 1998, j'ai donc du faire un choix et mon choix est très simple: je garde les Etats-Unis, par rapport au petit marché iranien. Je n’ai pas envie de prendre un risque coupant les relations avec des partenaires que j’ai depuis 10 ans aux Etats-Unis.

Peut-être que l’Europe peut me protéger ici, en Europe. Mais si les Etats-Unis décident que mes distributeurs là bas, parce qu’ils savent que la société Buzon continue à vendre en Iran, les bloque, leur interdise d’importer nos produits... je n’ai pas le choix. Pour l’instant. Je verrai dans les mois à venir ce que l’Europe peut faire comme pression ou pas.