"Ignoble lynchage", "situation très grave": les réactions après l'agression de journalistes durant l'acte 9 des gilets jaunes en France

Le secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a lancé dimanche "un cri d'alarme" après les menaces et agressions contre plusieurs journalistes lors de manifestations samedi de "gilets jaunes". Du côté du gouvernement français, on évoque un "ignoble lynchage" pour lequel les responsables devront "rendre des comptes". Les faits témoignent de tout cas de la tension qui règne entre la presse et le mouvement de contestation.

"Incontestablement, hier (samedi), un cap a été franchi", s'est inquiété Christophe Deloire sur le plateau de BFMTV. "On est devant une situation qui est très grave, qui menace d'empirer", a-t-il ajouté. "Il faut lancer un cri d'alarme aujourd'hui", a poursuivi le secrétaire général de RSF, demandant aux responsables politiques "qu'ils disent qu'ils réprouvent, qu'ils condamnent" ces actes, et que "ceux qui ont la parole au nom des gilets jaunes (...) s'en désolidarisent".

Tout en rendant hommage aux "gilets jaunes" "qui essayent de protéger" les journalistes pris à partie et en reconnaissant le droit de critiquer la ligne éditoriale d'un média, il a pointé du doigt d'autres manifestants qui "sont dans un chantage anti-démocratique inacceptable qui (...) consiste à dire 'si vous ne couvrez pas les événements exactement comme on l'entend (...) alors on est en droit de vous molester, de vous tabassez et disons-le, de vous lyncher'".

"La liberté d'informer est inaliénable"

Certains membres du gouvernement français ont aussi réagi suite aux violences survenues en marge de la manifestation des gilets jaunes et à l'encontre de la presse. "Dans notre République, la liberté d'informer est inaliénable", écrit Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur sur son compte Twitter. Il rappelle aussi que les responsables "devront en rendre compte devant la Justice".