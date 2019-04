Idjwi, un réel îlot de paix a l'abri des violences de l'est Congo

La région des Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo est l'une des plus dangereuse au monde. Des milices armées y tuent, volent et violent les populations civiles depuis des années. Mais au milieu de cet enfer, un vrai havre de paix existe. C'est l’île d'Idjwi sur le lac Kivu à l'abri des violences.

Le lac Kivu à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda - © LUKE DENNISON - AFP Pour arriver jusqu'ici il faut prendre le bateau pendant une heure et demi depuis Goma. Un petit embarcadère en bois et on met le pied sur un sol où aucune milice armée ne s'est jamais implantée contrairement à tout le reste de la région. Luc Henkinbrant est belge et avec sa femme Espérance, ils tentent même de faire venir des touristes jusqu'ici. Ce sont des pionniers, ils visent un tourisme écologique et solidaire. "Le potentiel de l'île d'Idjwi est énorme. Vous grimpez sur les sommets de l'île, vous êtes à plus de 2.500 m, vous avez des vues sur le lac Kivu du côté congolais, des vues sur les côtes rwandaises."

Luc Henkinbrant et sa femme Espérance croient fermement dans le potentiel touristique de l'ïle. - © LUKE DENNISON - AFP

Un climat pacifique et idéal A Idjwi, il fait environ 25 degrés toute l'année. Une météo idéale pour les touristes qui se laisseraient tenter. En attendant, elle est très favorable à la culture du café, principale source de revenu des 200.000 habitants de l’île. A l'abri des violences, des coopératives se créent et leur permettent de vivre dignement. Y compris pour des grandes chaines américaines comme on aime à le préciser fièrement ici. "Auparavant, nos parents allaient au Rwanda pour vendre le café. Mais dès que l'on s'est organisé en coopérative, on a réussi un marché local ici chez nous" raconte Jean-Omar Koko, le président d'une coopérative. Avec un tel climat, les fruits poussent tranquillement. Ils sont récoltés par un collectif de femmes, qui peuvent travailler en toute sécurité puisqu'ici, elles ne risquent pas d'être attaquées ou violées, contrairement au reste de la région.

La récolte des "cerises" de café s'organise grâce à des coopératives - © LUKE DENNISON - AFP

L'autre aspect de cette atmosphère très apaisée, c'est un isolement qui n'a rien de relatif. Sur Idjwi il n'y a pas d'électricité, si ce n'est celle produite par les générateurs. Une quinzaine de voitures seulement sillonnent les pistes de l'île qui fait environ 300 km². Depuis 3 ans, l'île s'est un peu rapprochée du reste du monde grâce à une antenne wifi qui a fini par être installée. "Ce sont les hôpitaux, les hôtels, les auberges qui sont connectés à internet toute la journée. Et le soir le wifi est gratuit pour le reste de la communauté" explique Patrick Byamungu qui est l'origine du projet.



Patrick Byamungu est celui par qui le wifi est arrivé sur Idjwi - © LUKE DENNISON - AFP

Une perle éloignée du reste du monde Ici certains habitants rêvent de devenir guide touristique. Mais pour cela il faudra que le pays s'ouvre aux touristes, comme le Rwanda le fait de plus en plus. Obtenir un visa pour la RDC reste très compliqué. Mais la beauté de la région est un avantage majeur, au milieu de cette zone des Grands Lacs et de ces sublimes parcs nationaux, Idjwi est une perle que ses habitants veulent faire découvrir. Conscients que la paix qui règne ici est leur atout le plus précieux.