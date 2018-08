Hypertension, obésité, cancer … L'OMS s'attaque aux "maladies non transmissibles" en Afrique

L’Organisation mondiale pour la santé a décidé de rompre avec une idée reçue sur la santé en Afrique selon laquelle les maladies non transmissibles (MNT), telles que l’hypertension, l’obésité, le cancer et le diabète ne sont répandues que dans les régions aisées du globe. Or, c’est l’un des constats alarmants de la 68e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui se tient à Dakar (Sénégal) du 27 au 31 août 2018 : la mortalité liée à ces MNT est en constante augmentation sur le continent.

Le taux d'hypertension y est le plus élevé au monde - environ 30% des adultes en souffrent - et près de 146.000 adultes meurent chaque année de maladies liées au tabac. Avec la croissance économique de certains pays, le taux d’obésité en Afrique augmente plus rapidement que partout ailleurs. Au Burkina Faso par exemple, il a grimpé de 1400% ces 36 dernières années. Au Ghana, au Togo, en Ethiopie et au Bénin, on observe une augmentation de plus de 500%.

En Afrique du Sud, plus d’un quart de la population est considérée comme obèse. Conséquences, le diabète dû à l’excès de poids est la deuxième cause de mortalité dans le pays, juste derrière la tuberculose. Le fléau touche surtout les femmes, ce qui a des répercutions sur la natalité et la santé des enfants.

C’est pourquoi, "les maladies non transmissibles doivent devenir une priorité", a insisté Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, lors de cette 68e rencontre.

Aujourd’hui, les divers systèmes de santé sur le continent sont plus souvent axés sur la lutte contre les fièvres tropicales, le paludisme ou encore le sida. Mais il existe des solutions, a ajouté Matshidiso Moeti. "Des politiques de santé publique ont déjà fait leur preuve, telles que l’imposition, l’interdiction de la publicité ou encore les avertissements sanitaires obligatoires pour le tabac et l’alcool", a-t-elle ajouté.

