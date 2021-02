Huit Rohingyas sont décédés dans un bateau de réfugiés après une avarie

Au moins huit Rohingyas sont morts à bord d’un bateau transportant des dizaines de réfugiés, dont des femmes et des enfants, après une avarie en mer, ont indiqué lundi une ONG et l’agence des Nations unies aux réfugiés (UNHCR).

Le navire est parti du Bangladesh le 11 février avec 90 personnes à bord, dont 65 femmes et jeunes filles, a indiqué Chris Lewa, de l’ONG Arakan Project, à l’AFP. Il est tombé en panne après quelques jours et a dérivé dans la mer d’Adaman au large de l’Inde, tandis que les passagers ont commencé à manquer d’eau et de nourriture à bord, a expliqué la responsable de l’organisation qui tente de suivre les bateaux de Rohingyas.

Six femmes et deux hommes sont morts de déshydratation, selon l’ONG qui est en contact avec des réfugiés à bord. L’UNHCR a confirmé plusieurs décès à bord.

Les autorités maritimes indiennes sont arrivées dans la zone récemment et ont fourni des vivres aux réfugiés, a indiqué Chris Lewa. "Nous appelons tous les gouvernements à déployer des équipes de sauveteurs et à faire débarquer ceux qui sont en détresse", a lancé l’UNHCR.

Les Rohingyas sont originaires de la Birmanie en majorité bouddhiste. Quelque 750.000 d’entre eux ont fui les exactions de l’armée birmane en 2017 et vivent au Bangladesh dans ce qui est décrit comme le plus grand camp de réfugiés au monde. Chaque année, ils sont des centaines à chercher de rejoindre la Malaisie, pays musulman d’Asie du Sud-Est.