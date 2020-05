Hongrie: les élèves passent leurs examens en plein pic de Covid-19

Malgré la progression de la pandémie de Covid 19, le gouvernement hongrois a décidé de maintenir l’organisation des examens de fin d’année partout dans le pays. Les premières épreuves débutent ce lundi.

Des messages contradictoires

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, déclarait vendredi dernier que le pic de l’épidémie était imminent et qu’il fallait "se préparer aux pires des scénarios." Lors de son allocution, il a demandé aux hôpitaux de libérer le plus de lits possible pour faire face à un potentiel afflux de patients: " il nous faut 8000 respirateurs et plus de 30.000 lits réservés aux malades du coronavirus.", avait-il affirmé.

Pourtant, le gouvernement a décidé de maintenir les épreuves de fin d’année qui permettent aux élèves de rhétorique de passer à l’Université. Le secrétaire d’Etat en charge de l’éducation assure que toutes les mesures précautions sont prises : " Il n’y aura pas d’examens oraux, seulement des examens écrits. Nous fournirons des masques à ceux qui le souhaitent. Il y aura du gel hydroalcoolique et les écoles seront nettoyées pendant toute la durée des épreuves. Enfin, il n’y aura pas plus de 10 candidats par salle."

Les élèves, la peur au ventre

Les élèves ne sont pas obligés de se présenter ce lundi dans leurs écoles. Une deuxième session sera organisée en octobre. Mais, le hic, c’est qu’il sera alors trop tard pour s’inscrire à l’Université. La rentrée n’a pas été repoussée." Passer ses examens en octobre, c’est perdre une année", explique Thomas élève dans un lycée de Budapest.

Il ira donc passer ses examens avec "la peur au ventre". Pour Thomas, c'est une aberration: "si on dit que c’est à partir du 3 mai que le pic de l’épidémie aura lieu en Hongrie, je ne comprends pas pourquoi ils veulent organiser ces examens. Comment osent-ils rejeter la responsabilité sur les élèves ? Cela montre leur incompétence.", assène le jeune étudiant.

On a l’impression qu’on veut nous utiliser comme des cobayes

Certains professeurs ont refusé de surveiller les examens ce lundi. Cathalyn garde la tête froide. Mais, autour d’elle, c’est la panique : " Il y a des collègues qui ont peur, il y a des parents qui ont peur, et il y a des élèves qui ont peur. Je suis en rage ! J’ai l’impression qu’on fait une expérience sur les humains. Ils veulent débuter le déconfinement, d’une manière ou d’une autre, pour relancer l’économie. On a vraiment l’impression qu’on veut voir ce que cela donne si on oblige 150.000 personnes à sortir en même temps et à se côtoyer", s’indigne la professeure.

L’ordre des médecins estime que maintenir ces examens de fin d’année est très risqué. La majorité des syndicats a proposé de remplacer les épreuves par les notes du contrôle continu. Mais, le gouvernement hongrois persiste et signe.