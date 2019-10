Hongrie: les adversaires d'Orban tentent l'union sacrée pour conquérir Budapest

Élections en Hongrie : l'état de droit bafoué - JT 19h30 - 07/04/2018 La Hongrie est à la veille d'élections législatives décisives pour l'avenir du pays. Le Premier Ministre Viktor Orban a donné un dernier meeting vendredi soir devant des milliers de partisans. Viktor Orban est grand favori des derniers sondages et devrait normalement l'emporter haut la main dimanche. On va d'ailleurs s'intéresser à la manière dont Viktor Orban dirige la Hongrie depuis maintenant 8 ans. Il est admiré par les droites populistes européennes, honnis par ceux qui l'accusent de dérives autoritaires. On ne compte plus, en effet, les atteintes à l'Etat de droit en Hongrie ces dernières années. C'est le grand format de ce journal, il est réalisé par nos envoyés spéciaux à Budapest : François Andreoletti et Annick Capelle.