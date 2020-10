Hongrie: des milliers d'étudiants manifestent pour la liberté et contre Orbán

"Liberté !", c’est la revendication de milliers d’étudiants hongrois ont qui ont manifesté à Budapest en ce vendredi, 23 octobre, jour anniversaire du début du soulèvement contre le régime communiste en 1956. Torches à la main, ils étaient quelque 10.000 selon AFP, 15.000 selon Le Courier d’Europe centrale et même 20.000 selon une estimation proche du gouvernement recueillie par Le Monde , à protester contre une perte d’autonomie de leur université et une reprise en main idéologique par le Premier ministre Viktor Orbán.

Les élèves et leurs professeurs dénoncent la mise sous tutelle de leur faculté par une fondation privée proche de Viktor Orbán et la désignation par le gouvernement d’un nouveau conseil d’administration.

Une pancarte affirmant que "L'art est libre" - © ATTILA KISBENEDEK - AFP

Aucun parti politique n’était officiellement présent, mais le maire écologiste de Budapest, Gergely Karácsony, y a fait une apparition.

Des anciens de l’université et des sympathisants ont également rejoint la manifestation en cours de trajet. Des représentants des enseignants aussi, de même que des personnels soignants également touchés par la politique de rigueur menée par le gouvernement de Viktor Orbán.

Une loi réformant en profondeur le secteur de la santé vient d’être votée à la faveur des mesures anti-Covid. Elle prévoit des augmentations de salaire et l'interdiction des enveloppes complétant le salaire des médecins, mais restreint aussi la liberté de mouvement professionnel des médecins et infirmiers qui souvent exercent une activité secondaire dans le privé en plus de leur emploi dans les structures publiques. La loi modifie aussi la durée possible de la réquisition de ces personnels et leur envoi partout dans le pays et la porte de 40 jours à deux ans. La foule a sifflé la nouvelle loi santé.

La soirée de manifestation s'est clôturée en musique avec le groupe FreeRoma.