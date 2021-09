Hong Kong va encore renforcer la loi sur la sécurité nationale, selon un responsable

"Nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention aux activités d'espionnage par le passé et nous étudions maintenant s'il faut légiférer", a-t-il fait savoir. L'an passé, la Chine a imposé à Hong Kong une vaste loi sur la sécurité nationale en réponse à de massives et souvent violentes manifestations pro-démocratie. Cette loi vise tout acte considéré comme de la subversion, de la sécession, du terrorisme ou de la collusion avec des forces étrangères.

Rédigée de façon très floue, elle rend illégale l'expression de presque toute forme d'opposition, remodelant le paysage juridique d'un territoire jadis considéré comme un bastion des libertés.

Les crimes contre la sécurité nationale sont passibles d'une peine de prison à vie et la majorité de ces accusés ne sont pas libérés sous caution avant le procès. Plus de 60 personnes ont été inculpées en vertu de la loi sur la sécurité nationale et plus de 140 ont été arrêtées.