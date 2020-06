Hong Kong: Tiananmen, l'impossible commémoration, 31 ans plus tard

L’argument était évidemment tout trouvé, en pleine pandémie de coronavirus : la veillée de commémoration de la répression des événements de Tiananmen qui a d’habitude lieu chaque année n’a pas été autorisée par la police d’Hong Kong. Et c’est une première en 30 ans. Les autorités ont invoqué les risques liés au coronavirus, dans un contexte de tensions importantes dans l’ex-colonie britannique : "Une menace majeure pour la vie et la santé du public".

Une année de manifestation et de tensions

En 2019, Hong Kong a connu sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Entre juin et décembre 2019, l’ex-colonie britannique devient le centre de la contestation du pouvoir chinois. Avec une ampleur sans précédent, si ce n’est les événements de Tiananmen 30 ans plus tôt. Chaque jour ou presque, des actions sont organisées pour dénoncer l’influence du pouvoir central chinois.

Avec le temps, des manifestations monstres envahissent les rues de l’île et tournent à de violents affrontements entre les plus radicaux du mouvement de protestation et policiers. Tout commence par un projet de loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine continentale, et qui a depuis été abandonné vu l’ampleur des contestations.

Mais le mouvement ne s’arrête pas là, il devient un élan pro démocratie réclamant plus de liberté. Un courant militant pour l’autodétermination voire l’indépendance de la région. Les résultats des élections locales de novembre voient le triomphe du clan des "pros démocratie" et confortent donc le mouvement.

Du coté des autorités, toute cette agitation est présentée comme "un complot étranger visant à déstabiliser le pouvoir central". Résultat, la Chine n’a cédé sur rien. Aucune des demandes des manifestants n’a été rencontrée : ni élections libres, aucune enquête sur les violences policières ou amnistie pour les 8300 personnes arrêtées depuis juin 2019.