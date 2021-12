Hong Kong: saisie record de 1,3 tonne de kétamine

Les autorités de Hong Kong ont saisi une cargaison de 1,3 tonne de kétamine d'une valeur de plus de 100 millions de dollar (840 millions de dollars hongkongais), a annoncé la police samedi. Il s'agit de la plus importante saisie de ce type effectuée à Hong Kong.

Trois hommes originaires de Hong Kong et un homme de nationalité indienne, âgés de 32 à 47 ans, ont été arrêtés et restent en détention. La police a déclaré que l'enquête se poursuivait et n'excluait pas d'autres arrestations.