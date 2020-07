Hong Kong : livres, slogans, Internet,… vers une criminalisation de l’expression de l’opinion ?

"Le gouvernement hongkongais va appliquer vigoureusement la loi". Le ton n’a pas changé. Il est même publiquement plus ferme que jamais. Quand Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong se présente devant la presse ce mardi 7 juillet, c’est pour marteler le message des autorités chinoises sur l’application de la nouvelle loi controversée "sur la sécurité nationale", votée à Pékin à la fin du mois de mai. Le texte est entré en vigueur le 1er juillet directement sur le territoire de Hong Kong. Pour certains, c’est une véritable criminalisation de l’expression de l’opinion qui se joue aujourd’hui, avec une attaque frontale aux libertés fondamentales qui font la particularité du statut de Hong Kong. Pour d’autres, c’est une voie qui pourrait permettre de signer la fin des violentes confrontations qui ont secoué Hong Kong après les grandes marches pacifiques des habitants qui souhaitaient le maintien des libertés publiques sur le territoire.

8 images Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, prévient ceux qui "franchiront la ligne rouge" lors d’une conférence de presse le 7 juillet 2020 à Hong Kong. © Tous droits réservés

Ne pas franchir "la ligne rouge" Ce mardi, en conférence de presse, Carrie Lam a voulu mettre en garde ceux qu’elle appelle "les radicaux" contre tout "franchissement de la ligne rouge". Cette "ligne rouge" avait été évoquée par le président chinois lui-même, Xi Jinping, le 1er juillet 2017, lors de la cérémonie du 20ème anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Dans son discours ce jour-là, on percevait la volonté de la Chine d’exercer une influence plus important sur Hong Kong dans le but d’empêcher que ce territoire puisse devenir une bulle où se développe la contestation. Inacceptable aux yeux de Xi Jinping qui déclarait "nous ne tolérerons aucune tentative de mettre en danger la souveraineté nationale, de défier l’autorité du gouvernement central et la loi fondamentale de Hong Kong ou d’utiliser Hong Kong pour saboter la Chine continentale. C’est la ligne rouge à ne pas franchir".

8 images Photo de la cérémonie officielle organisée le 1er juillet 2017 à Hong Kong pour les 20 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine au cours de laquelle le président chinois a officiellement évoqué ce qu’il estime être une "ligne rouge". Photo fournie p © Hong Kong Information Services Department

Deux visions diamétralement opposées ? Pour les citoyens de Hong Kong qui contestent cette loi sur la sécurité nationale, ce texte vise à réduire au silence ceux qui s’opposent à une influence plus importante de la Chine sur la Région administrative spéciale de Hong Kong. Hong Kong est un territoire semi-autonome rétrocédé par le Royaume-Uni à la Chine en 1997 à condition que la Chine s’engage à ce que le régime de libertés en vigueur à Hong Kong soit respecté par les autorités chinoises pendant au moins 50 ans. Ceux qui manifestent depuis plus d’un an dénoncent une volonté de s’attaquer à ce régime de libertés bien avant l’échéance à laquelle la Chine s’était engagée. Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, conteste cela. Ce texte législatif n’est, pour elle, "certainement pas aussi sombre qu’il y paraît pour Hong Kong ", a-t-elle déclaré ce mardi. "Je suis certaine qu’avec le temps… la confiance sera plus grande". Le texte vise même, selon elle, à "garantir le principe “un pays, deux systèmes” qui encadre les libertés et l’autonomie qui sont spécifiques au territoire de Hong Kong. Deux visions d’une même loi diamétralement opposées.

8 images Des livres de sciences politiques sur une étagère dans une bibliothèque publique de Hong Kong, le 4 juillet 2020. © ISAAC LAWRENCE – AFP

Les livres, nouvelle cible des autorités Dans les bibliothèques publiques de Hong Kong, des ouvrages écrits par des militants célèbres du mouvement pro-démocratie hongkongais ont commencé à disparaître car retirés des rayons par les autorités qui jugent que les propos écrits dans ces livres sont répréhensibles à la lecture de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Lundi, il a aussi été demandé aux écoles du territoire de retirer ou de ne plus utiliser les ouvrages, jugés contraires à la loi.

8 images Image d’archive. Un visiteur devant une photo de la place Tiananmen en 1989, au June 4 Museum de Hong Kong, le 4 juin 2019. © ISAAC LAWRENCE – AFP

La voie vers l’autocensure ? Certains craignent que ce qu’ils écrivent ou ce qu’ils exposent ne les engage pénalement dans l’avenir. C’est notamment le cas du responsable du musée qui revient sur les événements du 4 juin 1989 place Tian’anmen, en République populaire de Chine. Ce musée avait ouvert ses portes en 2014 à Hong Kong pour attirer l’attention sur les événements de 1989, un sujet particulièrement tabou en Chine continentale mais qu’il était encore possible de décrire et commenter sur le territoire de Hong Kong. Aujourd’hui, selon Lee Cheuk-Yan, qui est aussi un important activiste pro-démocratie, la prudence est de mise. "Dans le cadre de cette nouvelle loi, vont-ils considérer ce musée comme une activité qui s’apparente à un crime de subversion se demande-t-il au micro de l’agence Reuters. Car leur définition de la subversion, c’est "ébranler le système mis en place par le gouvernement chinois". Donc je pense que la meilleure manière de protéger nos artefacts et nos collections, c’est de tout digitaliser d’abord et ensuite mettre tout cela en ligne, sur un site Internet".

8 images Des manifestants brandissent des pancartes blanches en réponse à la nouvelle loi sur la sécurité nationale mise en œuvre sur le territoire de Hong Kong, le 6 juillet 2020. © ISAAC LAWRENCE – AFP

Des manifestations sans slogan Pour tenter de s’exprimer en espérant ne pas risquer l’arrestation, certains habitants de Hong Kong ont voulu manifester mais avec des pancartes blanches, sans slogan, ni logo, ni drapeau, ni même couleur. Pourtant, malgré cela huit manifestants tenant en silence ces grandes feuilles de papier vierges ont été arrêtés cette semaine dans un centre commercial. Un autre élément qui fait craindre aux partisans pro-démocratie que l’autocensure devienne très vite la norme sur le territoire de Hong Kong.

Des craintes, même en ligne Comme aujourd’hui, appeler à l’indépendance ou demander une plus grande autonomie de Hong Kong entre dans le cadre de la nouvelle loi, certains habitants qui avaient pris l’habitude d’exprimer leurs opinions en ligne tentent d’effacer les traces de leur engagement sur les réseaux sociaux.

8 images Photo d’illustration. Messagerie WhatApp. © Lionel BONAVENTURE – AFP

"Nous sommes sérieusement inquiets" Parallèlement, certains géants américains des réseaux sociaux montent au créneau. Facebook par exemple a annoncé qu’il ne répondrait plus aux demandes d’informations des autorités de Hong Kong relatives à ses utilisateurs et aux utilisateurs de son système de messagerie WhatsApp. Le but déclaré étant de faire respecter la liberté d’expression. "Nous suspendons l’examen des demandes du gouvernement concernant les données des utilisateurs de Hong Kong en attendant une évaluation plus approfondie de la loi sur la sécurité nationale", a dit un porte-parole de Facebook. Il a ajouté : "Nous pensons que la liberté d’expression est un droit humain fondamental et soutenons le droit des personnes à s’exprimer sans craindre pour leur sécurité et sans redouter d’autres répercussions", a expliqué cette source. Même son de cloche et mêmes mesures du côté de Twitter : "Comme beaucoup d’organisations, de leaders de la société civile et de pairs de notre industrie, nous sommes sérieusement inquiets au sujet des développements en cours et du potentiel de cette loi". Google a également communiqué dans ce sens.

8 images Photo d’illustration de Tik Tok. © OLIVIER DOULIERY – AFP

Hong Kong privé de TikTok Quant à la célèbre application de communication TikTok, très prisée des plus jeunes, elle a décidé de suspendre ses services sur le territoire de Hong Kong précisément à cause de l’entrée en vigueur de cette loi. "A la lumière des événements récents, nous avons décidé d’arrêter l’appli TikTok à Hongkong ", a déclaré un porte-parole, même si l’arrêt complet va prendre quelques jours. TikTok appartient au groupe chinois ByteDance et possède une autre application similaire spécialement pour la République populaire de Chine, mais sous un autre nom (Douyin). Le groupe a toujours nié partager ses données avec les autorités chinoises. La police de Hong Kong a désormais également le pouvoir de contrôler et de supprimer toute information en ligne s’il existe des "motifs raisonnables" de penser qu’elle viole la loi sur la sécurité nationale. Les entreprises du secteur peuvent être contraintes de retirer le contenu jugé contraire à la loi. En cas de refus, les responsables de ces sociétés peuvent se voir infliger une amende ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.