Hong Kong: la police recourt au gaz lacrymogène contre les manifestants

La situation est particulièrement tendue ce soir à Hong Kong, après une journée de manifestations qui ont fini par dégénérer.

La police tente en ce moment de déloger des manifestants près du Parlement, en tirant du gaz lacrymogène.

Plus tôt dans la soirée, des dizaines de manifestants masqués, hostiles au gouvernement pro-Pékin de Hong Kong, sont entrés de force dans l'hémicycle du Parlement en brisant des baies vitrées. Ils y ont déployé un drapeau datant de l'époque britannique.

Brandissant des boucliers de fortune, ils ont pénétré dans l'enceinte du Conseil législatif (LegCo) dont ils tentaient de forcer l'entrée depuis des heures. Des forces de l'ordre se trouvaient à l'intérieur pour tenter de les repousser.

"On sait qu'on viole la loi mais on n'a pas le choix": certains jeunes semblent prêts à tout pour se faire entendre par un gouvernement pro-Pékin qui ne les écoute pas, estiment-ils.

Le gouvernement a dénoncé "l'extrême violence" de ces actes.

Le Royaume-Uni a réagi par la voie de son ministre des Affaires étrangères et du Commowealth, Jeremy Hunt. Il a exprimé son soutien "indéfectible" aux libertés à Hong Kong. L'Union européenne appelle, elle, à la retenue et au dialogue.

Non aux extraditions

Cette ex-colonie britannique est depuis plusieurs semaines le théâtre d'un mouvement de contestation historique, dont la cible est un projet de loi controversé destiné à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.

Le projet de loi, désormais suspendu, a précipité des foules immenses dans les rues, jusqu'à deux millions le 16 juin selon les organisateurs, sur une population totale de 7 millions d'habitants. Les protestataires exigent le retrait définitif du texte, la démission de la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, et l'arrêt des poursuites contre les manifestants arrêtés.

Après une quinzaine de jours de calme relatif, l'anniversaire, ce lundi, de la rétrocession de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997 a été l'occasion de scènes de chaos et de violences.

"On ne nous laisse pas le choix"

Aux termes de l'accord de rétrocession, Hong Kong bénéficie de libertés inconnues dans le reste de la Chine, en théorie jusqu'en 2047, en vertu du principe "un pays, deux systèmes".

Mais de plus en plus de Hongkongais ont l'impression que Pékin accroît sa mainmise sur ce territoire semi-autonome. Parti du rejet du texte sur les extraditions, le mouvement s'est élargi à une dénonciation généralisée des autorités hongkongaises auxquelles les protestataires ne font plus confiance, tant ils ont l'impression qu'elles ont permis, voire favorisé, l'érosion de leurs libertés.

"Je ne suis pas d'accord avec le recours à la violence", lance Cheung, une publicitaire de 24 ans. Mais le "gouvernement ne nous laisse pas le choix. Nous n'avons rien d'autre à faire que de nous battre".

La protestation protéiforme en cours, où les manifestants se donnent des mots d'ordre par messagerie sécurisée, est caractérisée par une improvisation sans doute difficile à appréhender par les autorités. Mais les tactiques de plus en plus radicales de certains leur aliènent une partie de la population et des dizaines de milliers de Hongkongais sont descendus dimanche dans la rue pour soutenir la police.