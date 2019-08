Hong Kong: la police défend sa réaction face à des manifestants "violents"

Hong Kong : pour ou contre le pouvoir en place ? - JT 19h30 - 18/08/2019 On parle beaucoup de ces manifestants pro-démocratie depuis de nombreuses semaines, à présent, on va s'intéresser à l'autre camp, à ces Hongkongais qui ne veulent pas de ce mouvement pro-démocratie. Ils le trouvent trop violent, ils soutiennent, eux, le pouvoir en place et le régime chinois.