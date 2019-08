Hong Kong: face à la détermination des manifestants, quelle sortie de crise?

A Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ne s’essoufflent pas : ils étaient 1,7 million ce dimanche dans les rues. Le plus grand rassemblement depuis le mois de juin, un succès populaire malgré la pluie, malgré les menaces d’intervention de la Chine aussi et le tout sans aucune violence. C’est une victoire pour les pacifistes surtout après les violences des dernières semaines. Mais à présent, quelles sont les pistes pour une sortie de crise ?

La force tranquille des manifestants

Les organisateurs voulaient faire passer un message d’unité et de non-violence. Pour Eric Florence, sinologue, chargé de cours à l’ULg et directeur du Centre d’études français sur la Chine contemporaine, c’est en partie réussi : "Cela met la pression sur l’exécutif. Plus d’un million et demi de personnes dans les rues de Hong Kong alors qu’il pleuvait. De la part du gouvernement et de Pékin, il y a eu une stratégie de radicalisation du mouvement et d’isolation des éléments les plus radicaux, mais les enquêtes sur ces manifestations montrent qu’il n’y a pas de division au sein des manifestants."

Les slogans visaient surtout les violences policières. "Globalement, il y a une forte défiance des manifestants à l’égard du gouvernement. Et une détermination toujours aussi forte".

Une impasse politique mais aussi sociale et politique

Eric Florence estime que pour l’instant, c’est l’impasse : "D’une part parce que rapidement, l’exécutif de Hong Kong a caractérisé ces manifestations comme 'troubles à l’ordre public', Pékin appuie dans ce sens et voit dans ces manifestations une manipulation des puissances étrangères. On aurait pu imaginer un début de négociation après les manifestations du 16 juin et la mise sur le côté du projet de loi d’extradition. Mais aujourd’hui, vu l’intransigeance de part et d’autre, cela semble peu probable".

L’impasse n’est pas que politique, elle est sociale et économique, souligne Eric Florence, surtout pour la jeunesse, en situation de forte désillusion : "Le système n’est plus assez représentatif".

Vers une sortie de crise : une commission d’enquête indépendante sur les violences policières

Ce dimanche, les manifestants réclamaient aussi une commission d’enquête indépendante sur les violences policières. Il y a deux semaines, une manifestante a perdu un œil lors de l’intervention des forces de police. Si les autorités acceptent de mettre en place une commission indépendante, cela pourrait être le début d’une sortie de crise, explique Eric Florence : "Depuis la manifestation d’hier dimanche, il y a quelques signes qui pourraient pointer vers un apaisement : depuis deux semaines, plusieurs personnalités y compris de l’ancienne législature, s’expriment en faveur du dialogue et de proposition de sortie de crise, notamment avec une commission d’enquête véritablement indépendante. Mais il faut voir si l’exécutif a suffisamment de légitimité et si Pékin donne son accord, tant on voit que l’exécutif de Hong Kong est sous la coupe de Pékin".

Enfin, Eric Florence estime que les démonstrations de force chinoises à la frontière sont plus à usage interne en république populaire de Chine qu’à Hong Kong : "Il y a peu de chance que l’armée intervienne. Cela devrait se faire à la demande du gouvernement hongkongais. Et pour le gouvernement chinois ce serait coûteux en termes d’image, sans parler des intérêts économiques de Pékin à Hong Kong".