Hong Kong : Donald Trump décrète la fin du traitement préférentiel et accroît la pression sur la Chine

Ces mesures répondent à l’imposition par la Chine d’une loi draconienne sur la sécurité nationale. "Aujourd’hui, j’ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong", a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse décousue au cours de laquelle il s’est aussi attaqué à plusieurs reprises à son adversaire démocrate Joe Biden.

Donald Trump a annoncé ce mardi qu’il mettait fin au régime économique préférentiel accordé par les Etats-Unis à Hong Kong et qu’il avait également signé une loi prévoyant des sanctions contre la répression dans le territoire chinois.

Hong Kong sera traité comme la Chine

La loi sur l’Autonomie de Hong Kong, approuvée à l’unanimité par le Congrès, "donne à mon administration de puissants nouveaux outils pour faire rendre des comptes aux individus et aux entités impliqués dans la répression des libertés à Hong Kong", a souligné Trump.

"J’ai aussi signé un décret mettant fin au traitement préférentiel pour Hong Kong", a-t-il ajouté. "Hong Kong sera traité comme la Chine : pas de privilège spécial, pas de traitement économique spécial et pas d’exportations de technologies sensibles", a-t-il dit.

Le milliardaire républicain a estimé que le contrôle exercé par Pékin sur Hong Kong marquait la fin du pouvoir économique du territoire. "Nous avons perdu un concurrent très sérieux", a-t-il ajouté.

Vers une fuite des cerveaux ?

Il a aussi prédit une hémorragie des cerveaux à Hong Kong. "Leur liberté leur a été retirée […], beaucoup de gens vont partir". Organisée pour annoncer ces mesures contre la Chine, la conférence de presse de Donald Trump a vite tourné au meeting de campagne, à moins de quatre mois du scrutin présidentiel de novembre.

Le président américain, devancé par Joe Biden dans les sondages, a accusé le candidat démocrate d’avoir été complaisant envers la Chine.

"Il n’a jamais rien fait, à part prendre de très mauvaises décisions", a-t-il affirmé. "Surtout en politique étrangère".

En conséquence, le New York Times déménage

Le New York Times a annoncé mercredi la décision de déplacer de Hong Kong à Séoul son service numérique après l'adoption de la loi draconienne sur la sécurité nationale imposée au territoire par Pékin.

"La loi radicale sur la sécurité nationale à Hong Kong a entraîné beaucoup d'incertitudes quant aux conséquences qu'auront les nouvelles règles sur notre activité journalistiques", a écrit la direction dans un courriel adressé au personnel, selon une information publiée sur le site du New York Times.

"Nous estimons qu'il est plus prudent de faire un plan de secours et commencer à déplacer notre équipe éditoriale dans la région", ajoute ce texte.

Le New York Times a son siège régional à Hong Kong depuis des décennies d'où il couvre l'actualité en Asie et plus récemment aide à la confection du contenu numérique en continu du journal.

Le journal a indiqué qu'il allait déplacer son équipe numérique, plus ou moins un tiers de ses employés de Hong Kong, à Séoul l'année prochaine.

Il s'agit du premier déplacement majeur annoncé par un média international depuis l'adoption le mois précédent de la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par Pékin.