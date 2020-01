Hong Kong: des policiers blessés en marge d'une manifestation pro-démocratie

Pourquoi y a-t-il des manifestations à Hong Kong depuis 6 mois ? - Les Niouzz - 16/12/2019 Depuis 6 mois, les habitants d'Hong Kong en Chine manifestent dans la rue. Bien que ces manifestations soient violemment réprimées par les policiers, ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi les gens manifestent-ils là-bas ? Pourquoi y a-t-il des violences avec les policiers ? Pour des raisons historiques, la région d’Hong Kong est indépendante et n’est pas gérée comme le reste du pays par le parti communiste chinois. A Hong-kong, les gens ont beaucoup plus de libertés que dans le reste de la Chine. Le gouvernement chinois aimerait que la région d’Hong Kong soit gérée comme toutes les autres régions de Chine. Petit à petit, les lois changent. Les habitants ne sont pas contents. Surtout les jeunes : pour eux, la vie devient de plus en plus dure.