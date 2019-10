Hong Kong: des manifestants acheminent la statue emblématique "Lady Lyberty" au sommet d'une montagne

Des manifestants hongkongais ont acheminé une statue devenue un symbole de leur mobilisation, la "Dame de la liberté", au sommet d'une montagne emblématique de l'ex-colonie britannique, le Lion Rock - © Anthony WALLACE

Hong Kong : des manifestants acheminent la statue emblématique "Lady Lyberty" au sommet d'une... Des manifestants hongkongais ont acheminé secrètement dimanche une statue devenue un symbole de leur mobilisation, et surnommée la "Dame de la liberté", en haut d'une montagne emblématique de l'ex-colonie britannique, en proclamant que ce sommet serait "sa dernière demeure". La statue "Lady Liberty" représente une manifestante portant un masque à gaz, des lunettes de protection et un casque. Elle tient dans une main un parapluie, symbole du mouvement prodémocratie hongkongais, et dans l'autre une bannière noire proclamant: "Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps."