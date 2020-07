Hong-Kong: analyse de la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin

Pékin va pouvoir mettre en place dans le territoire autonome un "Bureau de défense de la sécurité nationale" qui relèvera directement du gouvernement central. Le nouveau bureau a pour tâche de "réunir et analyser des renseignements et des informations" et de "s'occuper" des infractions en matière de sécurité nationale.

Le calme ou la violence ?

Quel avenir pour Hong-Kong ? Le calme va-t-il revenir. Jean-Pierre Cabestan, professeur français d’Université installé à Hong-Kong est perplexe : "C’est le pari de Carrie Lam de faire croire que cette nouvelle loi de sécurité nationale est un gage de sécurité et de stabilité. Pour moi, par contre, c’est surtout un facteur supplémentaire d’instabilité parce que beaucoup de gens vont se révolter contre cette loi et les plus jeunes en particulier." Il est d’ailleurs prévu que des cours soient donnés dans les écoles et universités pour promouvoir et éduquer les gens à cette nouvelle loi. Jean-Pierre Cabestan n’y croit pas du tout : "Je ne vois pas comment cela sera possible dans mon Université. Les étudiants vont contester ce type d’enseignement et le ridiculiser car la société hong-kongaise reste fondamentalement anti-communiste et attend toujours que le parti communiste respecte les promesses annoncées en 1947 et introduise la démocratie dans la ville."

Alors quel avenir pour la ville ?

" Je ne pense pas que les partis d’opposition parviendront à leur fin. Je pense, par contre, que Pékin va conserver un système faussé afin de parvenir à garder la main mise sur le poste du chef de l’exécutif – officiellement élu mais dans la réalité, nommé par Pékin – et maintenir son contrôle sur le Parlement en y maintenant une majorité de sièges pro-Pékin."