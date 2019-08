Hong Kong: affrontements entre policiers et manifestants à l'aéroport

Hong Kong : vers un nouveau Tian'anmen ? - JT 19h30 - 12/08/2019 A Hong Kong, la mobilisation des manifestants qui réclament plus de démocratie prend un nouveau tournant. Ils ont provoqué la fermeture de l'aéroport, l'un des plus fréquentés au monde. Pékin y voit du terrorisme et muscle son discours.