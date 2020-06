Hong Kong : 16 juin 2019, 2 millions de personnes étaient dans la rue, que reste-t-il un an après ?

Une marée humaine, à perte de vue. C’est l’image forte qui a marqué les esprits. A Hong Kong, territoire de 7 millions et demi d’habitants, on n’avait jamais vu ça depuis la rétrocession à la Chine en 1997. Ce dimanche 16 juin 2019, 2 millions de personnes, plus d’un Hongkongais sur quatre, manifestent pour demander le maintien des libertés publiques et le retrait pur et simple d’un projet de loi facilitant des extraditions judiciaires vers la Chine. Un projet qui avait été, la veille, simplement "suspendu". Cette journée de mobilisation sans précédent est devenue un des symboles forts de la contestation qui secoue ce territoire au statut si particulier. Mais un an après cette démonstration de force pacifique, que reste-t-il de cette marche du 16 juin ?

La mobilisation a conduit au retrait du projet de loi controversé Jean-Pierre Cabestan est professeur de sciences politiques à l’Université baptiste de Hong Kong et spécialiste de la Chine contemporaine. Il est basé à Hong Kong et est en première ligne pour observer la situation sur place. Pour lui, cette journée du 16 juin a, dans un premier temps, contribué au processus qui a mené au retrait du projet de loi. "Pékin a d’abord reculé car, après la manifestation du 16 juin, le projet de loi pointé du doigt a été finalement retiré. La décision a été communiquée au début du mois de septembre 2019 après les manifestations et la mobilisation des jeunes hongkongais. Cela s’est poursuivi tout au long de l’été avec une occupation de l’aéroport de Hong Kong et des rassemblements qui ont été interdits mais qui ont quand même eu lieu".

4 images Un manifestant dans les rues de Hong Kong, le 16 juin 2019. © HECTOR RETAMAL – AFP

Des excuses de la cheffe de l’exécutif Le 16 juin, la mobilisation est tellement forte que Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, accusée par les manifestants d’être trop proche de Pékin, présente ses excuses dans un communiqué. "La cheffe de l’exécutif a admis que les lacunes dans le travail du gouvernement ont entraîné beaucoup de conflits et de querelles dans la société hongkongaise et a déçu et tourmenté de nombreux citoyens ", précise le communiqué. "La cheffe de l’exécutif présente ses excuses aux citoyens et promet d’accepter les critiques avec le plus de sincérité et d’humilité possible" poursuit le texte.

4 images Un manifestant brandit le portrait de Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, lors de la manifestation du 16 juin 2020 à Hong Kong. © HECTOR RETAMAL – AFP

Pékin a reculé pour mieux prendre le contrôle de Hong Kong Mais ce que les manifestants attendaient, c’était une démission de Carrie Lam et une désignation des futurs dirigeants de Hong Kong au suffrage universel pur et simple, ce qui n’est toujours pas le cas. Ils voulaient aussi la mise en place d’une enquête indépendante sur ce qu’ils décrivaient comme des violences commises par la police lors des manifestations et un abandon des charges qui pèsent sur les personnes arrêtées lors des manifestations. "Après le retrait du projet de loi sur l’extradition, on peut dire que Pékin a reculé pour mieux prendre le contrôle de Hong Kong explique Jean-Pierre Cabestan. Les manifestations se sont poursuivies mais le mouvement s’est fragmenté pour devenir beaucoup plus offensif et plus violent. Et donc la Chine a décidé, dès le mois d’octobre 2019, lors d’une réunion du comité central du parti communiste chinois, qu’il fallait faire passer une loi sur la sécurité nationale, non pas par l’entremise du parlement de Hong Kong mais plutôt avec l’accord de l’Assemblée populaire nationale, c’est-à-dire directement via le parlement chinois. Ce projet a donc été rédigé par Pékin.

Du projet de loi sur l’extradition à la loi sur la sécurité Fin mai 2020, la Chine a donc adopté cette loi, elle aussi très controversée, sur la sécurité nationale à Hong Kong. En clair, le texte prévoit de "prévenir, arrêter ou punir toute conduite qui met sérieusement en danger la sécurité nationale, telle que le séparatisme, la subversion du pouvoir d’Etat, ou l’organisation ou l’exécution d’activités terroristes aussi bien que des activités des forces étrangères et menées de l’étranger qui interfèrent dans les affaires de Hongkong". Le projet prévoit aussi d’autoriser des organismes relevant du gouvernement central à ouvrir à Hong Kong des antennes compétentes en matière de sécurité nationale.

La Chine assure vouloir "la stabilité et la prospérité de Hong Kong" Pour les autorités chinoises, cette loi est un élément indispensable pour éviter que la situation empire à Hong Kong. Le mot-clé pour Pékin : "stabilité". Fin mai, juste après le vote de l’Assemblée nationale populaire, le premier ministre chinois, Li Keqiang, assurait que "la loi sur la sécurité nationale pour la région administrative spéciale de Hong Kong a été imaginée pour assurer l’implémentation équilibrée du principe "un pays, deux systèmes" aussi bien que pour soutenir la stabilité et la prospérité de Hong Kong sur le long terme". A Hong Kong, certains citoyens, dont les convictions sont proches de celles défendues par les autorités chinoises, soutiennent aussi l’adoption de ce projet de loi.

4 images Le premier ministre chinois Li Keqiang lors d’une conférence de presse à distance le 28 mai 2020, à Pékin. © NOEL CELIS – AFP

Pékin resserre son étau autour de Hong Kong Mais selon l’analyse de Jean-Pierre Cabestan, il y a, à Hong Kong, un effritement des libertés publiques depuis quelques années déjà. Et il observe qu’il y a aujourd’hui une crainte de voir cette loi sur la sécurité nationale permettre de transférer en Chine continentale des personnes qui seraient arrêtées sur le territoire de Hong Kong. "Un des responsables du bureau de Hong Kong et Macao à Pékin vient d’indiquer que les affaires graves de sécurité nationale seront instruites par les organes de sécurité publique de Chine et vont relever de la décision de la justice chinoise et non de la justice hongkongaise. Donc on voit bien que petit à petit Pékin resserre son étau autour de Hong Kong. Il va devenir difficile non seulement de se prononcer publiquement en faveur de l’indépendance de Hong Kong sans passer sous le coup d’une condamnation pénale. Il va devenir aussi difficile de critiquer le parti communiste chinois […] La Chine a établi une ligne rouge que personne ne doit dépasser qui est celle de transformer Hong Kong en base de subversion contre le pouvoir chinois. Aujourd’hui, Pékin estime que Hong Kong est devenu cette base de subversion".

"Certains cas spécifiques sérieux" jugés en Chine La presse chinoise et celle de Hong Kong relayent les propos de Deng Zhonghua, responsables du bureau de Hong Kong et Macao à Pékin. Il précise que le gouvernement central chinois pourra retenir, sous sa juridiction, "certains cas spécifiques sérieux" relatifs à la situation à Hong Kong, qui sont de nature à compromettre la sécurité nationale. Reste à savoir quels seront ces "cas spécifiques sérieux" et combien il y en aura. Deng Zhonghua a ajouté qu’il y en aura "très, très peu" alors que les contours de l’implémentation de cette loi restent très flous à ce stade. A Hong Kong, certains font le parallèle avec l'ancien projet de loi sur l'extradition, abandonné en septembre 2019.