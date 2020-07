Histoire du SHAPE: du général De Gaulle à Donald Trump ou lorsque la Belgique profite des querelles diplomatiques

Plus d’un demi-siècle plus tard, la guerre froide est un lointain souvenir. Mais le SHAPE est toujours à Mons, dans ce qui est devenu une petite ville de 220.000 hectares qui accueillent des représentants des 28 pays membres de l’OTAN. Quant au centre politique et administratif de l’OTAN, il est à Bruxelles. Le premier bâtiment inauguré en 1967 a été remplacé 50 ans plus tard par un édifice flambant neuf. Bruxelles, capitale de l’OTAN, en 2003 on se demandait pourtant si le vent ne tournait pas…

On peut parfaitement se réunir ailleurs qu’en Belgique

La phrase lancée par Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la Défense, illustre la tension diplomatique entre la Belgique et l’Amérique de George W. Bush. Nous sommes en juin 2003 et les Etats-Unis s’offusquent de la loi de compétence universelle votée par le Parlement belge qui permet notamment à des Irakiens de déposer plainte contre des militaires américains. " On peut sérieusement se poser la question de savoir si l’Otan peut continuer à tenir des réunions à Bruxelles " insiste alors le secrétaire américain à la Défense. Le gouvernement américain de l’époque ne décolère pas contre la Belgique qui s’était déjà illustrée quelques mois plus tôt, aux côtés de la France et de l’Allemagne, par une opposition farouche à la guerre en Irak. Donald Rumsfeld laisse carrément entendre que l’Otan pourrait très bien déménager vers l’est, à Varsovie ou à Prague. Et puis, tout s’apaise : la Belgique modifie sa loi controversée, l’Otan participe au financement du nouveau siège, bref " business as usual " : rompue à l’art du compromis et dotée d’un sens pragmatique aigu, la Belgique est passée entre les gouttes…