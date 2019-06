Histoire du 6 juin 1944: le langage secret des agents de transmission Amérindiens

Leur rôle a mis des décennies à sortir de l'ombre: près de 500 des 132.700 hommes qui débarquèrent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 étaient Amérindiens, selon un universitaire. Certains n'avaient pas le droit de vote dans leur État. Soixante-quinze ans après l'opération Neptune, "le public aux États-Unis, mais aussi en Europe, n'est généralement pas conscient du rôle joué par les Amérindiens dans la guerre contre la tyrannie nazie", constate Harald Prins, professeur émérite de la Kansas State University.

Sa reconnaissance fait toutefois doucement son chemin. Plumes, couleurs vives, fumée et spiritualité ont commencé à faire discrètement leur apparition ces dernières années en juin sur les plages normandes.

Pour le 75e anniversaire du Débarquement, une cérémonie amérindienne labellisée par l'État français mais sans membres du gouvernement a été organisée le 5 juin à Saint-Laurent-sur-Mer, sur Omaha Beach, où 80 hommes d'une vingtaine de tribus étaient présents.

Une langue de leur peuple, indéchiffrable par l'ennemi

Le 6 juin 1944, 175 "native Americans" y avaient débarqué, selon M. Prins. 14 Comanches qui débarquèrent le Jour J comme "code talkers" étaient en outre des agents de transmission qui utilisaient la langue de leur peuple, indéchiffrable par les Japonais et les Allemands.

John Woo a mis en lumière leur précieuse contribution en 2002 dans son film "Windtalkers, les messagers du vent", avec Nicolas Cage. La France, elle, a fait des "code talkers" chevaliers de l'ordre du Mérite dès 1989, une cérémonie qui s'est déroulée dans l'Oklahoma.

"Pendant la guerre, il ne restait plus aucun jeune dans la réserve, tous étaient au service militaire s'ils étaient physiquement aptes", assure Charles Norman Shay, bientôt 95 ans, probable dernier vétéran du Jour J encore en vie de son peuple amérindien des Pentagouets ("Penobscot" en anglais).

Selon Harald Prins, qui est aussi coauteur d'une biographie de cet ex-infirmier militaire parue le 8 mai en anglais, 24 Amérindiens furent tués les 6 et 7 juin 1944 en Normandie (nord-ouest de la France).

"Une majorité des Amérindiens de la Seconde guerre mondiale ont été conscrits, malgré les protestations de certains traditionalistes indiens. Mais un tiers environ d'entre eux s'engagèrent volontairement", précise l'anthropologue interrogé par l'AFP.

"Un pourcentage très élevé de jeunes Indiens, victime de la crise économique, sont entrés dans l'armée pour aider financièrement leurs familles", explique M. Prins, rappelant qu'aujourd'hui encore le niveau de pauvreté est très important dans certaines réserves.

Mais le "patriotisme" explique aussi le geste de beaucoup d'entre eux, ajoute l'universitaire, soulignant que les Amérindiens avaient déjà participé à la Première guerre mondiale.

Entre 30.000 et 50.000 d'entre eux ont au total participé à la Seconde guerre mondiale, dont 5000 originaires du Canada et 44.000 des États-Unis, mais pas forcément sur la ligne de front, estime M. Prins. Des milliers vivaient hors réserve en temps de paix, précise-t-il. "Quelques générations plus tôt, (les Amérindiens) défendaient leurs terres face à l'expansion agressive des États-Unis", rappelle l'universitaire.

La Constitution des États-Unis fait des peuples autochtones des citoyens américains depuis 1924 mais elle laisse chaque État décider de la mise en oeuvre. En pratique, il a fallu attendre 1962 pour que tous les Amérindiens puissent voter aux États-Unis, selon l'universitaire.