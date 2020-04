Hillary Clinton, "invitée surprise" de Joe Biden, devrait annoncer son soutien

Hillary Clinton devrait apporter son soutien au candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden lors d’une table ronde qui les rassemblera par vidéo conférence mardi après-midi.

La candidate malheureuse à la présidentielle a révélé sur Twitter qu’elle était l'"invitée surprise" mentionnée par Joe Biden pour cette table ronde sur les conséquences du Covid-19 sur les femmes, prévue à 15h00 (19h00 GMT).

L’ancien vice-président américain a répondu à son tweet en reprenant l’un des slogans de soutien à Hillary Clinton en 2016 : "Je suis avec elle" ("I’m with her").

Hillary Clinton devrait annoncer son soutien à Joe Biden, 77 ans, à cette occasion, selon plusieurs médias américains.

Convention au mois d'août

Joe Biden ne sera officiellement désigné candidat démocrate que lors de la convention du parti, repoussée au mois d’août à cause du coronavirus. Il portera les couleurs du parti contre le républicain Donald Trump en novembre.

Plus de 2500 élus et personnalités se sont déjà ralliés à sa candidature, selon son équipe, avec en tête d’affiche Barack Obama, toujours très populaire chez les démocrates, et deux de ses grands anciens rivaux progressistes, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Le chef de campagne de Donald Trump a réagi à cette annonce en affirmant "qu’il n’existait pas une plus grande concentration d’establishment démocrate qu’avec Joe Biden et Hillary Clinton ensemble".

"Donald Trump l’a battue une fois et maintenant il battra le candidat qu’elle a choisi", a-t-il tweeté.

La candidate démocrate avait remporté le vote populaire en 2016 avec près de 2,9 millions de voix d’avance, mais le milliardaire républicain avait gagné le vote des grands électeurs, qui élisent, à travers le collège électoral, le président américain.

Donald Trump affrontera Joe Biden dans les urnes le 3 novembre, lorsque des législatives et de nombreux scrutins locaux seront également organisés.