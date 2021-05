Heurts à Jérusalem-Est : Amnesty fustige un "usage illégal de la force" par Israël

Amnesty International a dénoncé mardi un "usage illégal et abusif de la force" par Israël contre des manifestants palestiniens "en grande partie pacifiques" lors de heurts à Jérusalem-Est qui ont blessé des centaines de Palestiniens et des dizaines de policiers.

Le groupe de défense des droits humains basé à Londres a qualifié certaines des mesures de "disproportionnées et illégales", accusant les forces de sécurité israéliennes "d’attaques non justifiées contre des manifestants pacifiques".

Lundi, 520 Palestiniens et 32 policiers israéliens ont été blessés dans de nouveaux heurts avec la police israélienne sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, et dans d’autres secteurs de Jérusalem-Est.

La police israélienne a fait usage de grenades assourdissantes, de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes et de canons à eau putride contre des Palestiniens qui lançaient des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur les policiers.

Amnesty cite notamment la dispersion la semaine dernière par les forces israéliennes d’un rassemblement pacifique de Palestiniens contre une tentative de la part d’Israéliens de les expulser de leurs maisons. Des forces à cheval ont foncé sur la foule, piétinant un homme qui tentait de s’enfuir, précise l'ONG.