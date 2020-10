Haut-Karabakh: vidéos à l'appui, l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de crimes de guerre

La capture de Benik Hakobyan et Yuri Adamyan les montre en compagnie d’une personne parlant russe avec un accent azerbaïdjanais, qui leur ordonne d’avancer, de rendre les armes et de lever les mains, avant de s’adresser à des soldats en azéri leur disant de ne pas frapper les captifs.

Depuis que les combats ont repris, des vidéos et des photos émergent des deux côtés montrant des prisonniers de guerre et des dépouilles de soldats. La BBC en a visionné plusieurs avec des fact-checkers de Bellingcat et n’en a retenu que deux comme authentiques.

La seconde vidéo (non publiée ici en raison de sa nature violente) montre l’exécution des deux hommes, mains liées dans le dos. On entend toujours en azéri : "Visez leur tête", puis des coups de feu.

Le ministère de la Défense azerbaïdjanais dément qu’il s’agissait de troupes azerbaïdjanaises et qualifie les vidéos de provocation. Mais selon la BBC qui s’appuie sur la chronologie des combats, sur le type d’armes, des SVD et des AK-74, et de casques utilisés par les forces spéciales azerbaïdjanaises et sur la comparaison avec des images satellite, leur authenticité est avérée.

Un expert militaire britannique apporte sa caution : "Ce sont des balles réelles, c’est une exécution réelle, ce n’est pas mis en scène".

Les images ont été tournées à Hadrut, dans le sud du Haut-Karabakh où se sont déroulés d’intenses combats avant la chute de la ville annoncée le 9 octobre par l’Azerbaïdjan.

Crimes de guerre

Pour l’Arménie, il s’agit d’un crime de guerre, un crime de guerre indéniable, pour l’ombudsman arménien des droits de l’homme Arman Tatoyan qui s’exprime sur Facebook : "Dans ces vidéos, des membres de l’armée azerbaïdjanaise humilient les prisonniers de guerre puis les tuent brutalement avec un cynisme extrême". Arman Tatoyan partagera ces vidéos avec les organisations internationales compétentes.

Le Conseil de l’Europe a été saisi de même que la Cour européenne des droits de l’homme.