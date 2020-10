Haut-Karabakh : manoeuvres militaires russes en mer Caspienne

La Russie a annoncé vendredi avoir démarré des manoeuvres militaires en mer Caspienne, qui borde notamment la capitale azerbaïdjanaise Bakou, sur fond de conflit armé opposant l'Azerbaïdjan aux forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh.

Ces exercices relativement modestes impliquant six navires, sept avions et plus de 400 soldats sont organisés au nord de la péninsule d'Abcheron, où se trouve Bakou, et prévoit des tirs d'artillerie et de missiles, a indiqué l'armée russe dans un communiqué.

Ils "ne représentent aucune menace et n'imposent aucune restriction aux activités économiques des Etats littoraux de la Caspienne", souligne le communiqué.

Des combats opposent depuis trois semaines l'Azerbaïdjan aux troupes séparatistes de la région sécessionniste de Haut-Karabakh, soutenue par l'Arménie. Une trêve "humanitaire" a été signée samedi sous la médiation de la Russie mais le cessez-le-feu est resté lettre morte.

Territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, le Haut-Karabakh a fait sécession de l'Azerbaïdjan peu avant l'effondrement de l'URSS, entraînant une guerre ayant coûté la vie à 30.000 personnes et fait des centaines de milliers de réfugiés des deux camps dans les années 1990.

Les nouvelles hostilités, qui ont débuté le 27 septembre, sont de loin les plus meurtrières depuis le cessez-le-feu de 1994.

La Russie entretient de bonnes relations avec les deux belligérants mais est plus proche de l'Arménie, membre d'une alliance militaire au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) menée par Moscou.

La Russie ne cesse d'encourager une solution diplomatique du conflit mais a prévenu que si les affrontements s'étendaient au territoire arménien, elle remplirait ses "obligations" découlant de son alliance avec Erevan.