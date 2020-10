Haut-Karabakh : l’Azerbaïdjan saisit à son tour en urgence la CEDH

L’Azerbaïdjan a saisi à son tour la Cour européenne des droits de l’homme pour lui demander d’imposer des mesures d’urgence ("mesures provisoires") à l’encontre de l’Arménie, et notamment la sommer de mettre un terme à ses bombardements sur les zones civiles, a annoncé mercredi la CEDH.

La Cour a indiqué mercredi avoir reçu la veille "une demande de mesure provisoire introduite par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie" sur la base de l’article 39 de son règlement qui lui permet de prendre des mesures d’urgence lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable.

Bakou presse notamment la CEDH de demander à l’Arménie "de mettre un terme aux tirs d’obus et de missiles dirigés depuis son territoire et les territoires" azerbaïdjanais "occupés" sur "les zones résidentielles, les lieux publics, les cimetières et autres éléments d’infrastructure civile sur le territoire de l’Azerbaïdjan", indique le communiqué de la Cour.

Mardi, l’Azerbaïdjan a accusé l’Arménie d’avoir tiré un missile sur la région azerbaïdjanaise de Barda, proche du Haut-Karabakh en guerre, ayant tué quatre civils et fait une dizaine de blessés, des affirmations démenties par Erevan.

Dans sa saisine, l’Azerbaïdjan demande encore que l’Arménie cesse son "soutien militaire, politique, financier et autre apporté" aux "'autorités' criminelles dans les territoires occupés".

Depuis le début du conflit dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, les deux pays, membres du Conseil de l’Europe, ont saisi à tour de rôle la CEDH. Fin septembre, le bras judiciaire du Conseil de l’Europe qui siège à Strasbourg avait mis en garde les deux pays contre des "violations des droits" des populations civiles. Et quelques jours plus tard, la CEDH avait appelé l’ensemble des acteurs du conflit à la retenue face "à l’escalade que connaît le conflit".

Le Haut-Karabakh, région séparatiste d’Azerbaïdjan à majorité arménienne soutenue par Erevan, est en proie à des combats meurtriers depuis un mois.