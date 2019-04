"Hard Brexit": quelles conséquences en cas de sortie sans accord?

Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'UE devient "chaque jour plus probable", a déclaré Michel Barnier, négociateur de l'UE pour le Brexit. Or, un "no deal" pourrait entraîner la perte de milliards d'euros pour le Royaume-Uni et l'Europe. Pour notre pays, les conséquences de cette sortie auraient un prix très élevé pour notre économie.

A dix jours de sa sortie probable de l'Union Européenne et après le rejet lundi soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées par le gouvernement, le Royaume-Uni semble être à nouveau dans l'incertitude la plus totale. Si le scénario d'une sortie sans accord semble se dessiner, les conséquences se feront ressentir chez nous avec un impact de 0,9% sur le PIB de la Belgique, soit 4 milliards d'euros selon le professeur Hans Geeroms de la Banque Nationale, tandis que le pouvoir d'achat sera également touché entre 0,4% et 2,5%.

Danger sur les marchés financiers

Qui dit rupture brutale dit forcément impact sur les marchés financiers. La sortie de l'UE de la cinquième puissance économique mondiale provoquera de l'incertitude sur les marchés et en cas de divorce sans accord, la chute de la livre sterling ainsi qu'une perte de pouvoir d'achat des consommateurs sont plus que probables.

Comme en témoigne ce rapport publié par le gouvernement britannique, l'absence d'accord devrait mener à une baisse de 7,7% du PIB britannique. Un "no deal" devrait également se répercuter sur la croissance du pays avec une chute estimée à 9,3%.

De manière générale, un repli des investissements internationaux devrait également être observé. De nombreuses banques ont par exemple déjà fait savoir qu'elles délocaliseraient leur siège central et les entreprises inquiètes à l'idée de perdre leur accès libre au marché unique prendront des mesures pour limiter l'impact financier du "no deal".

Menace sur les emplois

Selon une étude publiée par l'institut allemand IWH, plus de 612.000 emplois pourraient être menacés dans plus de 43 pays suite à la baisse des importations de produits européens. IWH estime ce recul de la demande à 25% au Royaume-Uni.

Selon Oliver Holtemöller, co-auteur de l'étude, ce serait près de 179.000 emplois dans l'Union européenne qui seraient directement concernés par la baisse des importations et 433.000 postes indirectement menacés aussi bien au sein de l'UE que dans d'autres pays dont la Chine.

En cas de sortie du Royaume-Uni sans le moindre accord avec la Commission européenne, l'impact se fera ressentir sur les employeurs et les travailleurs, notamment en cas de détachement de travailleurs chez nous ou au Royaume-Uni.

C'est ce que révèle notamment le secrétariat social SD worx qui estime qu'il y aurait alors l'application de deux législations en matière de sécurité sociale et donc un risque de devoir verser des cotisations deux fois, la nécessité de demander des permis de travail et de séjour mais aussi le fait que le salaire et les conditions de travail actuels ne resteraient pas systématiquement en vigueur.

De nombreux sites de production devraient en conséquences se délocaliser et des licenciements, dont l'ampleur est difficile à évaluer, sont à prévoir.

Conséquences sur les transports

Faute d’accord, les conséquences d’un Brexit dur peuvent également être sérieuses sur les transports. Des accords aériens bilatéraux devront ainsi être renégociés entre le Royaume-Uni et les 27. Les compagnies aériennes britanniques et européennes perdront par exemple le droit automatique d'opérer des vols entre l'UE et le Royaume-Uni. Et bien que Londres envisage d'accorder des permissions aux compagnies aériennes, des perturbations devraient irrémédiablement se faire ressentir.

Des arrangements devront donc être trouvés pour permettre aux compagnies de maintenir leur liaison et il devra en être de même pour le train Eurostar ainsi qu'au niveau du transport ferroviaire ou routier.

Des contrôles aux frontières plus longs devraient également être constatés et les droits en cas de retards, annulations et refus d'embarquement ne seront plus forcément garantis par la réglementation européenne, même si la Grande-Bretagne prétend pour l'instant le contraire.

Le tourisme également touché

Les répercussions devraient bien sur également concerner le secteur du tourisme. Avec l'absence d'un accord entre la Grande-Bretagne et l'Europe, les barrières douanières seront rétablies et les Britanniques qui souhaitent voyager en Europe devront vraisemblablement obtenir un permis de conduire international car ceux-ci pourraient ne plus être valables.

Les ambassadeurs de l'UE ont décidé que les citoyens du Royaume-Uni entrant dans l'espace Schengen pour un séjour de courte durée (pas plus de 90 jours sur toute période de 180 jours) devraient bénéficier d'un régime de déplacement sans obligation de visa mais cet accord est soumis au régime de réciprocité.

Dans l'ensemble, il est fort probable que le changement de nombreuses réglementations et des conditions de voyages aient des répercussions sur la volonté des touristes de se rendre en Grande-Bretagne.

Impact sur les télécoms

Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le pays n'est ainsi plus concerné par les accords concernant par exemple l'Eurotarif qui a supprimé, en 2017, le surcoût des communications au sein de la zone UE.

En théorie, avec la sortie de l'UE, les consommateurs britanniques pourront se voir appliquer des frais de roaming lors de leur séjour en Europe et vice-versa. Même si les modifications devraient être différentes pour chaque opérateur, les chances que le roaming soit de nouveau d'application en Grande-Bretagne sont importantes.

L'impact de cette impasse concernera également de nombreux secteurs comme les frais bancaires, le flux migratoire, les barrières tarifaires, l'immobilier, les frais de douane, l'alimentation, la TVA, l'administration, le secteur médical, les frais sur les achats en ligne et bien d'autres domaines encore. En bref, le hard brexit devrait tout simplement concerner tout le monde.