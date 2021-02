Harcèlement sexuel: les appels à une enquête sur le gouverneur de New York se multiplient

Les appels à une enquête sur les accusations de harcèlement sexuel visant le puissant gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo se sont multipliés, relayés par le maire de New York et l'organisation contre les agressions sexuelles Time's Up.

Une ex-conseillère économique du gouverneur démocrate, Lindsey Boylan, 36 ans, a accusé mercredi en détail, sur un blog, le gouverneur démocrate de 63 ans de l'avoir harcelée sexuellement lorsqu'elle travaillait pour son administration, de 2015 à 2018.

Aujourd'hui candidate au poste de présidente de l'arrondissement de Manhattan, Lindsey Boylan affirme qu'Andrew Cuomo l'a embrassée de force sur la bouche, a suggéré qu'elle joue avec lui au "strip poker" et a "multiplié les efforts pour lui toucher le dos, les bras, les jambes".

"Il faut une enquête complète et indépendante, ce sont des accusations graves", a déclaré jeudi le maire démocrate de New York Bill de Blasio, aux relations difficiles avec le gouverneur Cuomo.

L'association Time's Up, née dans la foulée du mouvement #MeToo pour protéger les femmes contre le harcèlement et les agressions sexuelles au travail, s'est aussi jointe au mouvement.

Le gouverneur n'a pas réagi directement à la note de blog. La veille, sa porte-parole avait qualifié ces allégations de "tout simplement fausses".