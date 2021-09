Harcèlement d'inspectrices en Iran: l'AIEA dénonce des incidents "inacceptables"

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé des incidents "inacceptables" alors que des gardes de sécurité iraniens sont accusés d'avoir harcelé physiquement plusieurs inspectrices du gendarme onusien du nucléaire, selon un article du Wall Street Journal.

"Au cours des derniers mois, il y a eu des incidents liés aux contrôles de sécurité des inspecteurs sur un site iranien", indique l'AIEA dans une déclaration transmise mercredi à l'AFP, sans préciser la nature de ces incidents.

"L'Agence a immédiatement et avec fermeté soulevé ce problème avec l'Iran", poursuit l'instance, qui dit avoir "expliqué de manière claire et sans équivoque que c'était inacceptable et que cela ne devait plus se reproduire".

Les faits en question se sont déroulés dans l'usine d'enrichissement de Natanz (centre), rapporte le WSJ, citant des sources diplomatiques ainsi qu'un document des Etats-Unis réclamant "la fin d'une telle conduite".

Des gardes auraient eu un comportement inapproprié envers des inspectrices et leur auraient ordonné d'enlever une partie de leurs vêtements, selon le quotidien américain qui fait état de quatre à sept incidents depuis début juin.

De son côté, "l'Iran a fourni des explications en invoquant des procédures de sécurité renforcées à la suite d'événements survenus sur un de leurs sites", précise l'AIEA.

Le complexe de Natanz avait été touché le 11 avril par une explosion, un "acte de sabotage" imputé par Téhéran à Israël.

"Les mesures de sécurité ont été renforcées de manière raisonnable. Les inspecteurs de l'AIEA se sont progressivement accommodés des nouvelles règles", a justifié dans un tweet l'ambassadeur iranien auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharib Abadi.