Jovenel Moïse a été tué par balles dans la nuit de mardi à mercredi par des assaillants non identifiés qui ont attaqué sa résidence privée, a annoncé le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, dans un communiqué.

L'épouse du président a été blessée dans l'attaque et hospitalisée, a précisé M. Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre.