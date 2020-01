Haïti : 10 ans après le tremblement de terre meurtrier, ceux qui l’ont vécu restent marqués

Le 12 janvier 2010, le tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé Haïti, a fait plus de 200.000 morts, laissé des millions de personnes blessées ou sans-abri et décimé de nombreuses infrastructures dans le pays. 10 ans plus tard, nous avons rencontré Pascale Solages. Cette Haïtienne était sur place, dans la région de la capitale, Port-au-Prince, le jour où la terre a tremblé. Cette activiste coordonne aussi notamment le groupe "Nou pap dòmi" ("Nous ne dormons pas"). Un collectif citoyen de jeunes, né de leur volonté de lutter contre la corruption. Elle se souvient de cette journée noire qui a durablement marqué et traumatisé la population haïtienne.

"J’étais dans la rue, cela m’a sauvée" Contrairement à des milliers de ses compatriotes, Pascale estime avoir eu beaucoup de chance. "Au moment du tremblement de terre, j’étais dans ma voiture, dans la commune de Delmas, et même si cette zone a été sévèrement touchée, je pense que c’est ce qui m’a sauvée. J’aurai pu être n’importe où. Dans un supermarché, ou dans mon université dont une partie des bâtiments se sont effondrés. J’aurai aussi pu être chez une amie ou dans les locaux de la radio pour laquelle je travaillais à l’époque. Là aussi le bâtiment s’est effondré et certains de mes collègues sont morts à l’intérieur".

Pascale Solages raconte le moment où la terre a tremblé le 12 janvier 2010 - 11/01/2020

"C’était l’incompréhension et l’incertitude" "Très vite, on ne pouvait plus communiquer. On n’arrivait pas à entrer en contact avec sa famille et ses amis pour avoir des informations. Nous devions donc attendre d’arriver sur place. On n’avait pas le choix. C’était l’incompréhension et l’incertitude".

Pascale Solages décrit son sentiment au moment de rentrer chez elle - 11/01/2020

"On a tous perdu des proches ce jour-là" Pascale explique que chaque personne ou presque en Haïti a perdu un ou plusieurs proches le 12 janvier 2010. Ces décès hantent toujours aujourd’hui les mémoires de ceux qui ont essayé de reprendre une vie normale.

Pascale Solages: On a tous perdu des proches ce jour-là - 11/01/2020

"10 ans après, nous ne sommes toujours pas près" 10 ans plus tard, Haïti s’en est-il remis ? En tout cas pour Pascale Solages, un nouveau séisme en Haïti produirait aujourd’hui exactement les mêmes effets. "Aujourd’hui, on en est encore à se demander combien de communes en Haïti ont une ambulance. Pour répondre à un séisme, il faut des médecins, des hôpitaux, des centres de santé qui doivent pouvoir accueillir les personnes qui seraient blessées et très durement frappées par un tremblement de terre comme le 12 janvier 2010. Mais non, 10 ans après, nous ne sommes toujours pas près".