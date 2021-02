Guinée: début de vaccination anti-Ebola pour en finir "en 6 semaines"

La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée mardi en Guinée, plus d'une semaine après la résurgence de la maladie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui espère l'éradiquer "en six semaines" selon son ministre de la Santé.

La campagne a pu démarrer après l'arrivée lundi soir à Conakry de plus de 11.000 doses de vaccin fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui prévoit d'acheminer prochainement des Etats-Unis 8.500 doses supplémentaires.

Sur le terrain, l'immunisation a débuté à Gouécké, une localité de Guinée forestière (sud) où les premiers cas liés à cette résurgence d'Ebola ont été détectés le 13 février, cinq ans après une épidémie meurtrière en Afrique de l'Ouest.

Selon les autorités guinéennes, la résurgence de la maladie a fait cinq morts, mais aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis une semaine.

"Je pense qu'en six semaines, on peut en avoir terminé avec cette maladie", a confié à l'AFP le ministre de la Santé, le général Rémy Lamah, qui avait fait le déplacement avec le représentant de l'OMS en Guinée, Georges Ki-Zerbo, et des responsables de l'ONU.

Originaire de la région, le général Lamah a reconnu avoir dû parlementer toute une journée avec les chefs locaux pour lever leurs réticences. Et lors de la cérémonie, il a tonné contre les "mauvaises personnes" qui refusent la vaccination.