Guess Whaaat, l'application qui vous fait parier sur le dénouement des séries télé

Games of Throne, Breaking Bad, Orange is The New Black... Autant de séries qui incitent à passer ses journées devant la télévision. L'application Guess Whaaat, fondée par Anna Czerny, propose à ses utilisateurs de défier les scénaristes avec des pronostics sur le dénouement des séries.

Guess Whaaat, c'est quoi ?

Cette application mobile est un espace de réseau social centré sur les séries télévisées. L'équipe de Guess Whaaat est parti d'un simple fait : des échanges à la machine à café autour des séries vues la veille. L'idée est née ici. "On est quatre amis à réfléchir à ce projet depuis deux ans, on a construit notre équipe, exploré le côté business, etc. Nous sommes de gros fans de séries. Pour vous dire, on a regardé 10.000 épisodes chacun, ce qui équivaut à 9 mois de visionnage. Cette boîte est vraiment à notre image, elle nous ressemble", raconte-t-elle.

Aujourd'hui, l'équipe a mis sur pied "une plateforme qui fédère tous les fans de séries télé". Depuis juillet, l'application est disponible en version "test", limitée à 400 personnes. "Il faut répondre à un questionnaire en ligne, puis Guess Whaaat vous envoie une invitation par mail". Mais, dès la mi-septembre, la version officielle sera disponible sur les stores Android et Apple.

Comment ça marche ?

Chaque jour et à chaque fin d'épisode, les fans répondent à une question sur la suite de leur programme, "une façon de rendre l'attente entre deux épisodes plus cool", dit Anna Czerny.

L'utilisateur fait un choix entre différents scénarios. Ensuite, une fois que l'épisode suivant et diffusé, le joueur obtient des points d'expérience. Enfin, le joueur grimpe les différents échelons du jeu en fonction de ses points. "Ce sont des questions faites par des fans pour des fans, l'application ne connaît pas les réponses à ces questions, il ne s'agit en aucun de spoil (le fait de dévoiler la suite de l'intrigue à quelqu'un qui n'en a pas encore pris connaissance, NDLR)", explique la fondatrice de Guess Whaaat.

Aussi, l'application propose un flux où il est possible de poster ses théories, et d'en discuter d'autres internautes. "C'est un moyen de donner une voix aux fans de séries, de leur donner la liberté de s'exprimer", dit Anna Czerny.

L'application qui sauve des séries

Selon la fondatrice, 97% des séries TV internationales sont des échecs commerciaux. En cause ? La forte abondance de nouvelles séries. Aujourd'hui c'est un phénomène mondial, une course à celui qui produira le plus de programmes. "En une année, il y a eu 400 nouvelles séries, tous pays confondus", explique la fondatrice de Guess Whaaat.

Malgré les nombreux échanges entre les fans de séries, pour Anna Czerny, les échecs sont, également, causés par l’absence de sollicitation des consommateurs. "C'est une relation à sens unique. Tous les jours, les scénaristes qui jouent avec les nerfs des spectateurs, poursuit-elle. Tout le monde parle de séries, et pourtant aucune plateforme de permet d'en débattre."

Grâce aux datas récupérées par l'application, l'équipe compte mettre à disposition ses données pour les chaines TV, les studios, les boîtes de production, afin qu'ils prennent connaissance des goûts majoritaires des consommateurs. Cela donne la possibilité d'aménager les storylines des programmes mais aussi de créer des séries qui répondent aux attentes des fans. "De cette façon, les utilisateurs ne décrocheront pas d'une série et y trouveront un intérêt. Le but n'est pas de faire quelque chose de prévisible mais bien de trouver ce qui plait", conclut Anna.