Guerre hybride à la frontière biélo-polonaise : une expression fourre-tout qui déshumanise les migrants

Des milliers de personnes originaires du Moyen-Orient sont piégées à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne , dans un no man’s land d’inhumanité. Ces migrants — des hommes, des femmes et des enfants — ne peuvent ni entrer dans l’Union européenne, ni retourner sur leurs pas. La situation s’est particulièrement tendue mi-novembre.

Le concept sera introduit peu après à l’OTAN par le même John Mattis. Il évoluera tant et si bien que beaucoup d’experts y voient aujourd’hui une expression "fourre-tout" qui évoque tour à tour des attaques terroristes, l’annexion de la Crimée par des hommes cagoulés pour le compte de la Russie en 2014, la déstabilisation quelques mois plus tard du Donbass à l’est de l’Ukraine, par le groupe paramilitaire Wagner fondé par un proche du président russe Vladimir Poutine, les cyberattaques voire la campagne de déstabilisation des Etats-Unis lors des élections qui ont porté Donald Trump à la présidence américaine en 2016.

Dans son article paru en 2015 dans le Focus stratégique de l’Institut français des Relations internationales, le directeur du Centre des études de sécurité de l’IFRI, Elie Tenenbaum, explique que l’expression guerre hybride "prend forme" en 2006, avec la campagne israélienne contre le Hezbollah : "La communauté stratégique est alors surprise par les capacités stratégiques du Parti de Dieu libanais qui prend en défaut les forces israéliennes […] L’idée émerge alors qu’il existe désormais des acteurs irréguliers dont les capacités et les compétences n’ont rien à envier à celles de certains Etats (défense sol-air, missiles antichars, drones, etc.)".

"On peut répliquer mais par des moyens pacifiques, pour éviter justement qu’il y ait une hybridation […] Quand on dit hybride, on a tendance à aspirer vers le haut, vers le militaire et donc la surréaction… ce qui normalement est tout à fait exclu en droit international puisqu’il existe un régime juridique tout à fait différent."

L’expression "guerre hybride" est donc davantage politique que juridique. Elle est utilisée notamment par l’OTAN, pour qui "les menaces hybrides renvoient à des activités menées ouvertement ou non et mêlant des moyens militaires et non militaires : désinformation, cyberattaques, pression économique, déploiement de groupes armés irréguliers ou emploi de forces régulières. Le but est de rendre plus ardue la distinction entre guerre et paix et de semer le doute dans l’esprit des populations qui sont prises pour cible. Les menaces hybrides visent à déstabiliser et à miner la société".

Récemment, le secrétaire général de l’Otan expliquait que l’organisation se préparait aux guerres hybrides. Pour Jens Stoltenberg, ces attaques sont désormais exécutées plus vite, avec plus d’ampleur et d’intensité, autant de caractéristiques favorisées par "l’évolution rapide des technologies dans un monde interconnecté".