Guerre en Afghanistan : les dérapages des forces occidentales

Le général des forces armées australiennes, Angus Campbell a officiellement publié un rapport accablant pour les forces spéciales australiennes actives en Afghanistan. Pas moins de 25 membres, actuels ou anciens, du contingent militaire se sont rendus coupables d’exécutions extrajudiciaires à l’encontre de civils et de prisonniers, en dehors de toute action de combat. De plus, le rapport révèle des pratiques de meurtres dans le cadre de pratiques initiatiques au cours desquelles de jeunes recrues étaient amenées à commettre leur premier meurtre sur ces prisonniers. Une "coutume" appelée "blooding" au sein des forces spéciales. Le haut-responsable de l’armée australienne a commenté le rapport de manière impitoyable :

Ces conclusions allèguent les plus graves violations du code de conduite militaire et des valeurs professionnelles. L’exécution illégale de civils et de prisonniers n’est jamais acceptable.