Guerre commerciale USA/Chine: Intel, Qualcomm, Broadcom, Infineon devraient arrêter de livrer Huawei

Intel, Qualcomm, Broadcom, Infineon, ... toutes ces entreprises produisent des composants qui équipent énormément de smartphones dans le monde. Pourtant, toutes ces sociétés auraient déjà décidé d'arrêter de livrer leurs articles au fabricant chinois Huawei. Le spécialiste des micro-processeurs Intel, le fabricant de puces Qualcomm et le producteur de semi-conducteurs Broadcom, tous Américains et le producteur allemand de puces électroniques Infineon vont cesser leurs livraisons à Huawei selon l'agence de presse Bloomberg et à la revue économique japonaise Nikkei Asian Review, qui évoquent des sources proches du dossier.

Encore une conséquence de la décision américaine

Les États-Unis ont récemment annoncé des mesures contre Huawei concernant des soupçons d'espionnage. Si elle fait des affaires avec la société de technologie chinoise malgré les sanctions américaines à son encontre, ces entreprises risqueraient d'être poursuivies par les États-Unis. Qualcomm, Broadcom et Intel ont dès lors suspendu leurs livraisons à Huawei. Même cas de figure pour l'entreprise allemande Infineon, qui utilise plusieurs composants américains pour fabriquer ses puces et est dès lors soumise aux mêmes règles que ses équivalentes outre-Atlantique. On ne sait pas encore si Infineon envisage de reprendre ses livraisons de puces vers Huawei, selon les confidences des sources à Nikkei Asian Review. Dimanche, on avait appris que Google avait également décidé de restreindre l'accès de Huawei au système d'exploitation Android. Le géant de la technologie a expliqué vouloir respecter les nouvelles règles américaines plus strictes imposées à l'encontre de la société de télécommunications chinoise.