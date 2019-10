Guerre commerciale : Donald Trump annonce un accord partiel "très important" avec la Chine

Donald Trump a affirmé vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord commercial partiel "très important" dont les détails concrets n'étaient pas immédiatement disponibles.

"Nous sommes parvenus à un accord très important de phase 1", a dit le président américain à la presse après une rencontre avec Liu He, le principal négociateur chinois. Cette phase 1, si on en croit M. Trump, comprend des achats de biens agricoles mais aussi des éléments comprenant la propriété intellectuelle, les services financiers et un volet sur les taux de change. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui a participé à la réunion dans le Bureau ovale, a affirmé que les Etats-Unis renonçaient à l'augmentation des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine, qui devaient passer de 25 à 30% le 15 octobre. Pour sa part le négociateur chinois a parlé de "progrès substantiels dans de nombreux domaines". "Nous sommes contents", a ajouté M. Liu, laissant entendre que les discussions allaient continuer. Selon le Représentant au commerce américain, Robert Lighthizer, le président n'a pas pris de décision sur les taxes douanières qui doivent entrer en vigueur en décembre.