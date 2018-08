Guerre commerciale: Pékin enverra à la fin du mois un négociateur aux États-Unis

La Chine enverra un haut responsable aux États-Unis fin août pour reprendre les négociations commerciales, premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce, à l'heure où les tensions commerciales s'attisent.

Le vice-ministre du Commerce Wang Shouwen rencontrera le sous-secrétaire américain au Trésor en charge des affaires internationales, David Malpass, à l'invitation des États-Unis, a précisé le ministère dans un communiqué. "La partie chinoise réaffirme qu'elle est opposée à l'unilatéralisme et aux pratiques de protectionnisme commercial et qu'elle n'accepte aucune mesure unilatérale de restriction commerciale", explique le ministère.

"La Chine salue le dialogue et la communication sur la base de la réciprocité, de l'égalité et de l'intégrité." Le secrétaire au Commerce américain, Wilbur Ross, avait eu des discussions en juin à Pékin sur les questions commerciales avec le vice-Premier ministre chinois Liu He. Mais ces entretiens n'avaient pas permis de faire retomber les tensions, et les États-Unis avaient imposé début juillet des droits de douane punitifs sur 34 milliards de dollars de biens chinois importés, auxquels le régime communiste a aussitôt répliqué. La Maison Blanche s'apprête à appliquer la semaine prochaine de nouveaux droits de douane sur 16 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires.