Guatemala, trafiquants d'âmes: des milliers d'enfants arrachés à leurs familles et adoptés illégalement (Devoir d'enquête)

Des milliers d’enfants arrachés à leurs familles biologiques et adoptés de manière tout à fait illégale, notamment à destination des Etats-Unis. La Belgique pourrait bien avoir été l’une de ces destinations. Toutes les personnes adoptées et rencontrées par la RTBF en sont persuadées : elles sont arrivées en Belgique via la même association. Toutes pensent que leurs dossiers sont faux, preuves à l’appui.

Maria Paola, Sophie, Coline et beaucoup d’autres

Sophie et sa maman d'adoption en Belgique. - © RTBF

La RTBF a donc rouvert tous ces dossiers et enquêté sur ces incohérences qu’elles dénoncent. Comme ceux de Maria Paola et de Sophie. L’une est arrivée en 194, l’autre en 1986. " Le tout premier soupçon porte sur le tout premier passeport avec lequel je suis arrivé en Belgique. Il est indiqué que je voyage avec ma mère, ce qui n’était pas du tout le cas, évidemment. J’avais déjà tourné cela étrange. Ensuite, quand je me rends compte qu’en 2009 je n’ai jamais quitté le Guatemala, là je me rends compte qu’il y a vraiment un problème. " raconte Maria Paola. " On ne va pas continuer à se taire. Il est important pour nous de montrer qu’on est là et qu’on existe. On n’était pas que de la marchandise qu’on ramène et dont on se débarrasse une fois que tout est livré. " poursuit Sophie. " Il n’y a pas d’innocents. Chacun a joué son rôle à la perfection pour que cela fonctionne. " surenchérie encore Maria Paola. La colère est immense chez Maria Paola comme chez les autres. Toute la question, c’est de déterminer ce que savait exactement l’organisme d’adoption à l’époque de l’histoire de ces enfants qu’il proposait à l’adoption en Belgique.

Dans les années 80, l’adoption internationale n’est pas régulée, chacun peut s’improviser intermédiaire, ce qui rend donc les contrôles impossibles. Quant aux documents remis aux parents adoptants, ils avaient une apparence tout à fait officielle.