Guadeloupe: le gouvernement envoie les forces d'élite après une nouvelle nuit de violences

Les blocages ont repris samedi en Guadeloupe après une nuit de pillages et d'incendies lors de laquelle des policiers et gendarmes ont été visés par des tirs.

A l'issue d'une réunion de crise à Paris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi dans l'île d'une cinquantaine de membres des forces d'élite du GIGN et du Raid, tandis que son collègue chargé des Outre-mer, Sébastien Lecornu, annonçait qu'une réunion se tiendrait lundi autour du Premier ministre Jean Castex avec les parlementaires et les présidents des assemblées de la Guadeloupe et le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le président de la région Guadeloupe, Ary Chalus, a "appelé à l'apaisement". Mais l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), en pointe de la contestation, a appelé "à poursuivre la mobilisation".

Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un couvre-feu avait été instauré entre 18H00 et 5H00, des pharmacies et des commerces de téléphonies ont été visés. 31 interpellations ont été effectuées.

"La nuit a été très agitée", a confié une source policière à l’AFP, faisant état de "tirs à balles réelles sur un véhicule de police" au Gosier et "sur des gendarmes mobiles" à Pointe-à-Pitre. "Un effectif a reçu une pierre au visage" et a été légèrement blessé, selon la même source.

La mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 se double de violences commises par des émeutiers.

En fin de journée, l'Union régionale des médecins de Guadeloupe a lancé un appel à la population, condamnant "les individus qui auraient empêché les malades d'accéder à leurs soins ou à des soignants d'accéder à leurs lieux d'exercice".