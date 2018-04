Grèves en France : le trafic SNCF sera très perturbé aussi ce mercredi

La forte mobilisation des cheminots français contre une réforme du secteur ferroviaire a entraîné d'importantes perturbations mardi et le trafic sera de nouveau très difficile ce mercredi, début d'un mouvement susceptible de paralyser la France par intermittence pendant trois mois.

Une telle perspective constitue un défi majeur pour le président Emmanuel Macron et ses projets de réformes.

Le trafic devrait être mercredi sensiblement le même que celui de mardi avec un Train à Grande Vitesse sur sept et un train régional sur cinq en moyenne.

Le Premier ministre Edouard Philippe a reconnu que les usagers avaient des "jours difficiles devant eux", déplorant que le format de grève deux jours sur cinq était "le plus perturbateur" et le plus "gênant" pour les voyageurs.

Tandis que les éboueurs et les employés du secteur énergétique étaient eux aussi appelés à faire grève mardi pour réclamer un service public national des déchets, la grogne s'est poursuivie également dans les airs, avec une quatrième journée de débrayage en un mois du personnel d'Air France, qui réclame une augmentation des salaires.

Face à ce cortège de mécontents "le gouvernement tiendra bon, dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue", a assuré la ministre des Transports Elisabeth Borne.

La grève "très massive", selon le syndicat CGT, a semé la pagaille sur le réseau ferré, emprunté chaque jour par 4,5 millions de Français. Un cheminot sur trois (34%) était en grève et jusqu'à plus de trois sur quatre chez les conducteurs (77%), a affirmé la direction de la SNCF, la compagnie nationale des chemins de fer.

Seul un TGV (train à grande vitesse) sur huit et un train régional sur cinq ont circulé. Le trafic international était à peu près épargné, avec trois Eurostar sur quatre et une circulation quasi normale sur les Thalys vers la Belgique.

Covoiturage, télétravail, etc., les usagers, partagés entre compréhension et agacement, se sont adaptés.