Grèves des éboueurs en France: "un rapport de force" qui pue

Poubelles qui débordent, détritus et cartons entassés sur les trottoirs, odeurs nauséabondes : les conséquences d’une grève des éboueurs et agents chargés du traitement des déchets contre la réforme des retraites étaient visibles ce lundi à Paris et Marseille.

Les éboueurs ont une espérance de vie réduite de sept ans

A l’instar des égoutiers, dont l’espérance de vie est réduite de 17 ans par rapport à la moyenne nationale, les éboueurs ont une espérance de vie réduite de sept ans. Or la réforme des retraites, contre laquelle ils s’insurgent, prévoit de supprimer la reconnaissance de la pénibilité de leurs métiers, qui leur permet actuellement de prendre leur retraite de manière anticipée, selon Natacha Pommet, secrétaire générale de la fédération CGT des services publics.

En région parisienne, éboueurs et agents publics chargés du ramassage et du traitement des ordures ménagères sont en grève depuis dix jours et six des sept fours/ incinérateurs qui permettent de brûler les déchets sont à l’arrêt, selon le Syctom, l’agence qui gère les déchets de six millions d’habitants de la région.

Conséquences désastreuses

Résultat : un peu partout dans la capitale, les bacs débordent et des sacs-poubelles et cartons s’empilent sur les trottoirs où des détritus s’étalent à même le sol.