Grève générale monstre en Inde: des millions d'habitants protestent contre le gouvernement

Des millions d'Indiens ont fait grève mercredi, selon les syndicats, afin de protester contre la politique gouvernementale, générant un véritable chaos dans le secteur des transports. Cette action visait à dénoncer ce que les syndicats désignent comme une politique menée "à l'encontre des travailleurs et du peuple" par le Premier ministre indien Narendra Modi. Les syndicats entendaient notamment dénoncer la récente privatisation d'entreprises publiques et de ressources naturelles et réclamer une augmentation du salaire minimum et des retraites.

Des paysans et des étudiants se sont joints aux manifestations auxquelles avaient appelé 10 syndicats affirmant représenter au total 250 millions de personnes. Les protestataires ont notamment bloqué des routes et des voies ferrées. Dans les manifestations étaient également scandés des slogans contre la loi sur la citoyenneté, perçue comme anti-musulmane par ceux qui la dénoncent et dont l'adoption le 11 décembre a provoqué d'immenses manifestations à travers le pays, qui ont fait au moins 25 morts.