Grève dans les îles grecques contre de nouveaux camps de migrants

Grève générale sur les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos ce mercredi pour protester contre la construction de nouveaux camps pour les migrants. Pour le deuxième jour consécutif, les manifestants à Lesbos ont fait face à la police anti-émeutes près de la ville de Mantamados, proche du site prévu pour la construction d’un camp de 7000 personnes.

De petits groupes ont jeté des pierres vers la police, qui a répondu avec du gaz lacrymogène et des grenades aveuglantes. "Nous sommes en temps de guerre. La police a les armes, nous avons nos cœurs et nos âmes", a déclaré le pope du village, le père Stratis qui explique : "Ils vivent comme des animaux à Moria et les autres camps et ils veulent partir. Ils veulent partir et trouver quelque chose de mieux. C’est ce que nous voulons aussi. Alors nous nous battons pour eux et pour nous."

Un camp surpeuplé

Le gouvernorat local a appelé à une grève de 24 heures, rejetant les projets du gouvernement de construire de nouveaux camps pour remplacer les installations actuelles surpeuplées, dans lesquelles les demandeurs d’asile vivent dans des conditions épouvantables car au total plus de 38.000 migrants s’entassent dans les camps des îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos, officiellement prévus pour 6200 personnes.

Les habitants des îles se plaignent depuis longtemps des problèmes d’insécurité et de santé publique que causent selon eux les migrants et s’opposent aux projets de construction de nouveaux camps du gouvernement. Des incidents ont éclaté entre police anti-émeute et manifestants qui tentent d'empêcher l'arrivée d'engins de chantier.