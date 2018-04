Grève, étudiants évacués : que se passe-t-il dans les universités françaises ?

Ces mouvements en cours dans différentes universités en France s’inscrivent dans le cadre d’une contestation de la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) sur les nouvelles modalités d'accès à l'université, votée le 15 février. Elle prévoit notamment que les universités françaises doivent désormais étudier et trier les dossiers des lycéens, chacune selon ses propres critères. La réforme de l'accès à l'université s'apparente, selon ses détracteurs, à une "sélection" en raison du classement des candidatures des bacheliers.

Plusieurs universités perturbées en France

Malgré l’évacuation rapide de la Sorbone, le site de Tolbiac à Paris reste lui toujours occupé depuis le 26 mars, malgré la présence policière jeudi soir à l’extérieur de l’université. "Dans la soirée les flics sont arrivés et ont encerclé Tolbiac. Ils se sont rapprochés [des grilles] et au bout d'un moment sont repartis", a raconté une étudiante interrogée par l'AFP ce jeudi soir. "On a va rester ici parce qu'on veut que le gouvernement nous entende. Les gens sont en colère, on le voit partout", prévient-elle.

La fronde des étudiants ne faiblit pas avec une dizaine d'universités toujours totalement ou partiellement bloquée dans toute la France, notamment à Paris, Lille, Rennes, Montpellier ou Toulouse.

