Grève en France: un taximan fait 550 km gratuitement pour emmener des enfants chez leur père pour le réveillon de Noël

Flavio, 11 ans, et son petit frère Paolo, 10 ans ont presque manqué le réveillon de Noël avec leur père. Il y a quelques jours, les deux garçons, qui vivent avec leur mère à Bordeaux, devaient le rejoindre pour fêter le réveillon. Mais ils ont appris que le train qu’ils devaient prendre en direction de Montigny-le-Bretonneux était annulé à cause de la grève des cheminots contre la réforme des retraites.

Aucune solution, les parents désespérés apprennent l’existence d’une initiative lancée par Eric Roulière-Laumonier, taximan au nord de Bordeaux et vice-président du syndicat des taxis de la métropole bordelaise et de Gironde. Il dit penser aux enfants qui doivent traverser la France pour passer Noël avec leur père ou leur mère.

"Mes parents étaient eux-mêmes divorcés, explique-t-il au Parisien, petit, je me souviens d’un voyage qui avait duré près d’une journée pour retrouver ma famille."

Avec plusieurs autres taxis, ils décident de jouer les bons samaritains et postent un message sur Facebook pour prévenir les citoyens de la région de leur démarche. Samedi matin, Flavio et Paolo ont donc pris la route pour parcourir les 550 kms à bord d’une voiture un peu spéciale. "On est arrivé avec une Jeep Escalade noire. C’est une grosse voiture américaine, la même que Donald Trump", explique un autre taximan qui participe à l’initiative. Les deux jeunes garçons ont finalement été déposés à Rambouillet pour éviter la banlieue parisienne en elle-même.

Une sacrée économie pour la famille, puisque ce type de trajet en taxi coûte habituellement près de 1500 euros. Le Parisien précise finalement que le Syndicat des taxis de Bordeaux métropole et de la Gironde devrait prendre en charge une partie des frais de carburant.